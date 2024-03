Taranto, maxi rissa in strada tra 15 persone dopo la processione di Pasqua: un uomo ferito alla testa Una quindicina di persone si sono affrontate in via Cesare Battisti, a Taranto. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme mentre la violenta rissa veniva ripresa con gli smartphone dai balconi che si affacciano sulla strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

È diventato virale sui social network il video di una maxi rissa scoppiata in una strada di Taranto proprio ieri, alla vigilia del giorno di Pasqua e a poche ore di distanza dal termine delle processioni della Settimana Santa.

La lite, culminata con una selva di calci e pugni, ha visto il coinvolgimento di una quindicina di persone che si sono affrontate in via Cesare Battisti, quasi all'angolo con via Icco nel quartiere Tre Carrare. Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme mentre la violenta rissa veniva ripresa con gli smartphone dai balconi che si affacciano sulla strada.

A quanto si è appreso, una persona ha riportato ferite alla testa ed è stata condotta in ospedale con un'ambulanza del 118. Dalle immagini si nota uno degli uomini coinvolti che afferra dal portabagagli di un'auto un oggetto e si dirige nuovamente con aria minacciosa verso il gruppo di persone con cui aveva avuto una colluttazione, venendo fermato da una donna che lo fa desistere e lo allontana.

Un video diffuso sui social, in particolare, ha ottenuto centinaia di commenti e condivisioni. Sul posto sono intervenute alcune Volanti della Polizia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire le cause che hanno scatenato la mega rissa.