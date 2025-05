video suggerito

Tamponamento fatale sull’Autostrada del Brennero: morti due operai di 19 e 20 anni, ferite due persone Due operai di 19 e 20 anni sono morti in Alto-Adige dopo un violento tamponamento sull’Autostrada del Brennero: l’incidente, accaduto vicino al casello autostradale di Chiusa, avrebbe causato anche due feriti, di cui uno in grave. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia lungo l'Autostrada del Brennero: intorno alle 6:40 di questa mattina, due operai di 19 e 20 anni sono morti a causa di un incidente verificatosi in Alto-Adige tra l'uscita di Chiusa/Valgardena e Bressanone. A causare l'episodio lo scontro tra un autocarro e un camion.

A causa del violento impatto, la cabina di guida sarebbe stata distrutta, con altre due persone rimaste incastrate all'interno e successivamente estratte dalle lamiere. Una delle due avrebbe riportato profonde lesioni e verserebbe in gravi condizioni. Al momento non si avrebbero notizie sul loro stato di salute.

Secondo le prime ricostruzioni, un piccolo camion di un'azienda altoatesina si sarebbe schiantato contro un mezzo pesante fermo in coda: l'episodio sarebbe accaduto nei pressi del casello autostradale di Chiusa. A perdere la vita il conducente che ha tamponato l'altro mezzo e il passeggero del veicolo. Nonostante ciò, non sarebbero ancora chiare le dinamiche dell'incidente, che dovranno essere ricostruite dalle forze dell'ordine.

Sul posto sarebbe intervenuta la Croce Bianca anche tramite l'elicottero di emergenza Pelikan 2, ma purtroppo per i due giovani non ci sarebbe stato nulla da fare. Le altre due persone coinvolte, invece, sono state trasportate in ospedale. A raggiungere il luogo della tragedia anche i volontari dei vigili del fuoco di Chiusa, Bressanone e Varne, insieme alla polizia stradale e al personale dell'A22 per compiere gli accertamenti e le verifiche necessarie.

L'incidente, avvenuto nella carreggiata nord, ha causato code e rallentamenti nel tratto autostradale interessato in entrambe le direzioni per diversi chilometri, anche se ora la situazione sarebbe in miglioramento.