SuperEnalotto, oggi centrato il 5+1 da oltre 540mila euro a Mirano (Venezia) Nell'estrazione di oggi 20 febbraio 2025 centrato a Mirano un 5+1 da oltre 540mila euro al Superenalotto. Realizzati anche nove 5 che portano a casa un montepremi di circa 19mila euro ciascuno.

A cura di Antonio Palma

Un 5+1 da oltre 540mila euro è stato centrato nell'estrazione del Superenalotto di oggi giovedì 20 febbraio 2025. Il fortunato giocatore della schedina vincente del concorso numero 29 porta a casa un premio da ben 542.140,87 euro. La schedina con la combinazione vincente è stata giocata a Mirano, nella città metropolitana di Venezia, presso la "Tabaccheria Giornali Quadrifoglio", punto vendita Sisal vicino alla stazione ferroviaria di Dolo, nella frazione di Ballò, e dunque luogo di passaggio.

Nella stessa estrazione odierna del Superenalotto realizzati anche ben nove 5 che portano a casa un montepremi di di circa 19mila euro ciascuno. Oggi invece nessuno ha realizzato il sei quindi il jackpot per il prossimo concorso del Superenalotto sale ancora raggiungendo quota 76.1 milioni di euro per il prossimo concorso.

La combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto è 63 – 27 – 6 – 19 – 71 – 77; Numero Jolly: 13; Numero Superstar: 70. Si ricorda che l’ultima vincita milionaria da 89,2 milioni di euro è stata centrata il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento, quando venen centrato il sei.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto, quindi, prevede che il vincitore del 5+1 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.