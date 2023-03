Superenalotto, centrato il 6 da 73 milioni di euro: il montepremi vinto per la prima volta online Centrato il 6 al Superenalotto di questa sera, sabato 25 marzo, da 73 milioni di euro. Questa è la prima volta che il montepremi viene vinto con una schedina online da 2 euro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Centrato il 6 al Superenalotto per un jackpot da 73 milioni di euro. Il montepremi di questa sera, sabato 25 marzo, è stato vinto da una giocata di 2 euro effettuata online: si tratta della prima volta nella storia del gioco.

La sestina vincente per il concorso n. 36 è 4-15-26-27-72-82 con Jolly 89 e Superstar 12.

Come riporta Agipronews, questo è il secondo 6 del 2023: l'ultimo Jackpot risale al 16 febbraio scorso, quando sono stati portati a casa 371,1 milioni di euro, il premio più alto nella storia del gioco. Il montepremi in quell'occasione era stato centrato con la Bacheca dei Sistemi grazie a "Una Buona Stella" da 450 euro, diviso in 90 cedole da 5 euro ciascuno per una vincita da circa 4 milioni di euro per ciascun giocatore.

Con quella di questa sera sono 127 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto: dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Per giocare al Superenalotto online basta collegarsi al sito di Sisal e compilare la schedina con la sestina prescelta. Si può giocare anche tramite app ufficiale o sito mobile. Possono provare a vincere il Jackpot tutti coloro che hanno dai 18 anni in su e possiedono un conto di gioco personale. Per aprirlo, basta compilare il form di registrazione su Sisal.it con tutti i propri dati oppure recarsi nella ricevitoria più vicina per chiedere all'operatore di avviare la procedura al termine della quale verrà rilasciata una ricevuta.

Subito dopo aver ricevuto la fattura, bisognerà inserire i dati online per completare la registrazione. In entrambi i casi, è necessario inviare a Sisal una copia del documento di riconoscimento in corso di validità entro 30 giorni dall'iscrizione.

Come riscuotere la vincita

Secondo il regolamento del SuperEnalotto, il vincitore del Jackpot deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito del Superenalotto a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.

Se la giocata è stata effettuata online, come in questo caso, si dovrà presentare negli stessi uffici la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido ed il proprio codice fiscale.

Vinto anche il 5 a Olbia

Nell'estrazione del Superenalotto di questa sera, oltre al 6 da 73,8 milioni di euro, è stata centrata anche una vincita complessiva di quasi 460mila euro a Olbia, in provincia di Sassari. Un fortunato giocatore ha centrato un 5 Stella da 442.216,50 euro e un 5 da 17.688,66 euro grazie a una schedina da 2 pannelli. Oltre a quello di Olbia, vinti 15 punti 5 da 17.688,66 euro ciascuno in Italia.