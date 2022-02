Suona il campanello, aprono e si trovano davanti una 20enne seminuda: “Mi hanno violentata” L’allarme lanciato nel da una coppia di residenti di Onè di Fonte, in provincia di Treviso. La vittima è una giovane nigeriana. Indagini dei carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

Sotto choc, in lacrime, con i vestiti strappati e con ferite evidenti in gran parte del corpo, ai soccorritori ha detto che un uomo ha cercato di violentarla. È questa la scena che una coppia di Onè di Fonte (Treviso) si è ritrovata davanti, nel primo pomeriggio di domenica, dopo aver aperto la porta di casa in via Asolana, nei pressi del centro commerciale Mega. A bussare al loro campanello una 20enne nigeriana, poi ricoverata all'ospedale di Castelfranco per tutti gli accertamenti medici del caso. I carabinieri hanno intanto avviato le indagini per far luce su una vicenda dai contorni ancora in parte misteriosi.

I fatti sono avvenuti domenica 13 febbraio intorno alle le 15.30. Marito e moglie hanno sentito suonare il campanello. Di certo non immaginavano di trovare in giardino una ragazza di colore, semi-nuda, impaurita e piena di lividi ed escoriazioni. I due hanno subito provato ad aiutarla, dandole dei vestiti e cercando di confortarla per poi chiamare i soccorsi. I primi ad arrivare sul posto sono i sanitari del 118, quindi una pattuglia di carabinieri.

La giovane è apparsa in evidente stato di choc, spiegando di essere fuggita da un tentativo di stupro. I vestiti strappati e le ferite sembrerebbero corroborare la versione della 20enne, peraltro senza documenti. Ma resta ancora tutto da confermare. Tutte le ipotesi restano aperte: saranno gli inquirenti a chiarire il quadro. Ricoverata all'ospedale San Giacomo di Castelfranco, è stata sentita dai militari, dell'Arma che tuttavia sui contorni dell'episodio mantengono il massimo riserbo, vista la delicatezza della situazione.