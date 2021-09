Padova, prende la moto dall’amico, ma non ha la patente: Filippo si schianta e muore a 17 anni Filippo Alberto Contin, 17enne di Padova, viaggiava su una moto 125 di un amico: l’aveva presa per andare a cercare il telefonino che aveva perso poco lontano. Si è schiantato contro un palo della luce a Selvazzano: i soccorsi si sono rivelati inutili. I genitori hanno dato l’autorizzazione all’espianto degli organi.

A cura di Biagio Chiariello

Si era messo in sella al motorino 125 di un amico, dopo avergli preso le chiavi di nascosto, per andare a cercare lo smartphone che diceva di aver perso poco prima. Ma non è più tornato indietro. Filippo Alberto Contin, è morto nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale di Padova dopo aver avuto un incidente in moto: lungo via don Bosco a Selvazzano, il 17enne ha perso il controllo del mezzo urtando un palo e cadendo a terra. Filippo è stato soccorso da un automobilista di passaggio, che ha chiesto l’intervento del Suem; quindi trasportato in ospedale in condizioni che, in un primo momento, non sembravano preoccupanti. I medici però si sono accorti che aveva una emorragia a fegato e milza: è stato necessario procedere chirurgicamente. L’intervento non è bastato a salvare la vita del ragazzo, che è morto alle 8 di mattina.

Chi era Filippo Contin

Fillippo Alberto Contin era residente nel quartiere Cave di Padova, studente dell’alberghiero “Pietro d’Abano”, giocava a calcio negli juniores dell'Usma Casel. La famiglia è molto conosciuta in zona. Lascia mamma Stefania, papà Pietro e la sorella Shanti, di 21 anni. La famiglia è molto conosciuta e abita nel quartiere Cave a Padova. Il 17enne quella sera era uscito, dicendo ai genitori che sarebbe rientrato presto, dopo essersi ritrovato con amici e compagni di squadra davanti al bar Pegaso, a Caselle. Non aveva la patente per guidare il motorino. Era molto amato "Lascia un vuoto enorme — dice il presidente della società sportiva — era tutto pronto per ricominciare il campionato sabato, i genitori non vedevano l’ora di tornare a fare il tifo e i ragazzi erano molto carichi, questa disgrazia ci segnerà per sempre". Il funerale si terrà nel campo di calcio della squadra, la famiglia ha dato l’autorizzazione all’espianto degli organi.