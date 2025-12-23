Studentessa 23enne palpeggiata mentre passeggia in centro, 32enne arrestato e poi scarcerato a Caltanissetta

Attualità
Una studentessa di 23 anni è stata palpeggiata ripetutamente da un 32enne senza fissa dimora nel pieno centro di Caltanissetta mentre passeggiava per le strade della città. L’uomo è stato arrestato e poi scarcerato con divieto di dimora nel comune.
A cura di Gabriella Mazzeo
Un uomo di 32 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Caltanissetta per violenza sessuale ai danni di una studentessa 23enne residente in città. Secondo quanto ricostruito, la giovane stava passeggiando nel centro cittadino in pieno giorno e sarebbe stata avvicinata dall'uomo finito in manette, per poi essere bloccata e palpeggiata ripetutamente nelle parti intime.

La 23enne sarebbe comunque riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto a una pattuglia dei carabinieri che in quel momento passava in strada. L'uomo è stato fermato e condotto nel carcere di Enna. Il gip di Caltanissetta ha convalidato l'arresto e disposto la scarcerazione del 32enne con divieto di dimora nel comune di Caltanissetta.

Secondo la prima ricostruzione, l'uomo arrestato era già noto alle forze dell'ordine e avrebbe tentato di abusare della studentessa che non aveva mai visto prima. Al momento della violenza, la 23enne era da sola per le strade del centro cittadino.

La giovane sarebbe riuscita ad allontanarsi, divincolandosi dalla presa del 32enne senza fissa dimora per poi chiedere aiuto visibilmente sconvolta a una pattuglia delle forze dell'ordine che stava svolgendo controlli di routine.

I militari ai quali la giovane si è rivolta l'hanno prima rassicurata e messa in sicurezza e poi individuato l'aggressore, che si trovava ancora nei pressi del luogo della violenza. I carabinieri lo hanno arrestato e condotto in carcere. Una volta ascoltata la versione della giovane, il gip ha convalidato l'arresto disponendo però la scarcerazione e il divieto di dimora nel comune.

La ragazza, subito dopo l'intervento dei militari, è stata confortata e riaccompagnata a casa, dove ha potuto riposare e riprendersi dallo shock. La 23enne ha riabbracciato i familiari dopo il brutto spavento dovuto alla spiacevole vicenda.

