Studente urta auto del prof, lui lo riprende e il 15enne lo manda in ospedale: omero fratturato I fatti mercoledì 28 febbraio davanti all'istituto alberghiero 'Elsa Morante' di Crisipiano, Taranto. Ad innescare la spaventosa e inaspettata reazione del ragazzino sarebbe stato un rimprovero del docente 55enne. Indagano i carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un professore di 55 anni dell’istituto alberghiero “Elsa Morante” di Crispiano, in provincia di Taranto, è stato aggredito da uno studente 15enne. I fatti sono avvenuti intorno alle 14 di Mercoledì 28 febbraio 2024. Sulla base agli accertamenti effettuati dai carabinieri di Massafra – anche se le circostanze sono ancora da chiarire del tutto – a scatenare la violenta reazione del ragazzino sarebbe stato un rimprovero del docente.

L'uomo, che insegna nell’istituto, era giunto dinanzi dinanzi al plesso di Via per Martina Franca con la propria auto. L'uomo stava attendendo l'uscita della moglie, anche lei insegnante nella stessa scuola. In quel momento anche il ragazzino, un alunno della professoressa, ma non del professore colpito, stava uscendo avendo terminato le lezioni; passando accanto alla macchina del 55enne, gliel’avrebbe "strisciata" con lo zaino.

All’invito del docente a fare più attenzione, però, il 15enne ha reagito in modo inaspettato e sicuramente inaspettato. Ha colpito l'insegnante con calci e pugni e procurandogli la frattura dell'omero.

L’uomo, poi ricoverato all’ospedale San Pio di Castellaneta per le prime cure con una prognosi di 30 giorni, sarà costretto ad un'operazione chirurgica per la riduzione della frattura. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.

Non è chiaro se il 55enne abbia sporto denuncia nei confronti del minorenne. Nè tantomeno si sa se sono state presi provvedimenti dall'istituto.

Il sindaco di Crispiano Luca Lopomo ha manifestato la propria riprovazione per quanto avvenuto: "Non ho tutti gli elementi, ma dalle informazioni che mi sono pervenute non posso che condannare senza se e senza ma gli atti di violenza che ha subito un docente dell’istituto alberghiero. Non è mai ammissibile la violenza nei luoghi dove si insegna il dialogo, il rispetto e la buona educazione. Mi auguro che si prendano provvedimenti esemplari".