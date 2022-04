Studente punta pistola giocattolo al prof: “Mi hai messo troppe note”. Indaga la procura dei minori Un quindicenne ha puntato una pistola giocattolo contro il professore di matematica durante la lezione: “Mi ha messo troppe note, prof! Sta sbagliando con me, così non va”.

A cura di Davide Falcioni

Uno studente di 15 anni che frequenta una scuola superiore della provincia di Firenze è stato immortalato in un video che sta circolando nelle chat di studenti e genitori: nel filmato si vede l'alunno estrarre una pistola giocattolo e puntarla verso il professore di matematica: "Mi hai messo troppo note", è la frase che il giovane rivolge all'insegnante, tra gli sghignazzi dei compagni di classe. Il caso si è verificato lo scorso 29 marzo in un istituto tecnico nel fiorentino, e ha subito interessato la procura dei minori che ha deciso di indagare più a fondo.

È stata la scuola (non il professore né gli studenti) a segnalare la vicenda. Due giorni fa i carabinieri si sono recati a casa dello studente, di origine straniera, per una perquisizione alla ricerca dell'arma: il giorno seguente la procura ha delegato una seconda perquisizione per sequestrare il cellulare, sulla base delle ipotesi di reato di minacce aggravate e interruzione di pubblico servizio. Gli accertamenti continuano per chiarire se lo studente avesse preso di mira anche altri professori, come alcune testimonianze lascerebbero supporre. "Era solo uno scherzo", ha riferito agli inquirenti l'adolescente. Nel frattempo il filmato di lui che minaccia l'insegnante ha fatto il giro della scuola. Nel video lo si vede alzarsi dal banco e avvicinarsi alla cattedra: "Mi ha messo troppe note, prof! Sta sbagliando con me, così non va. Dobbiamo regolare la questione". Poi il giovane afferra la pistola e la punta verso il docente tra le risate dei compagni. "Dai, addirittura la pistola"; avrebbe risposto l'insegnante senza scomporsi, con tutta probabilità pensando immediatamente a uno scherzo.