Studente critica la scuola in un'intervista, confermata sospensione. Il legale: "Pronti per ricorso al Tar" Notificato il provvedimento di sospensione di 12 giorni da scuola a Damiano Cassanelli, lo studente dell'Ites Barozzi di Modena sospeso dopo alcune dichiarazioni sulla scuola rilasciate in un'intervista. Lo ha confermato l'avvocato del ragazzo, Stefano Cavazzuti, raggiunto da Fanpage.it. "Temiamo che non venga ammesso all'esame di maturità e la cosa deve risolversi prima che questo venga deciso", ha detto il legale.

A cura di Eleonora Panseri

È stato notificato il provvedimento di sospensione di 12 giorni da scuola a Damiano Cassanelli, lo studente dell'Ites Barozzi di Modena sospeso dopo alcune dichiarazioni sulla scuola rilasciate in un'intervista. Lo ha confermato l'avvocato Stefano Cavazzuti che difende il ragazzo, intervistato da Fanpage.it. Come già era stato annunciato nei giorni scorsi, il legale presenterà ricorso al Tar per ottenere la sospensione del provvedimento.

"Abbiamo già praticato gli accessi e siamo in attesa di ricevere tutti i documenti per presentarlo al più presto perché riteniamo che sia la strada più tutelante rispetto ad altre. Non vogliamo perdere tempo con altri rimedi che dilungherebbero il percorso. Ovviamente, come già detto, noi temiamo che non venga ammesso all'esame di maturità e la cosa deve risolversi prima che venga deciso. In via d'urgenza quindi si chiede al Tar, a cui intendiamo riferirci, la sospensione del provvedimento e le sue conseguenze pratiche, così che Damiano possa presentarsi all'esame", ha spiegato Cavazzuti.

"Damiano non è sorpreso dall'esito, perché era ampiamente annunciato, però è provato perché ha continue pressioni. Non è facile andare a scuola in questo clima", aggiunge. Dalla lettura dell'atto con cui si comunica la sospensione, secondo quanto ha scritto l'avvocato in un comunicato, "si evince che a motivarlo siano state alcune frasi tratte da un'intervista video che Damiano avrebbe reso alla stampa durante la manifestazione del 28 novembre 2023, ritenute dal Consiglio dell'istituto Barozzi di rilevante contenuto diffamatorio per l'istituzione scolastica e per gli operatori scolastici coinvolti". Il legale ritiene però che non ci si possa limitare all'estrapolazione di alcune frasi dall'intervista, ma che sia necessario vedere il video nella sua interezza. "L'immagine della scuola che ne esce è assolutamente positiva, si coglie l'amore di Damiano per la sua scuola, il desiderio di renderla migliore attraverso il dialogo e il confronto".

L'avvocato infatti ritiene che quanto è stato detto dal ragazzo sia "perfettamente ammissibile". "Il diritto di critica dev'esserci, a maggior ragione da parte di un rappresentante politico, il rappresentante degli studenti, che ha il diritto e il dovere di farsi portavoce del disagio e delle difficoltà dei ragazzi" – prosegue il legale – "Questo è legittimo e non può essere sanzionato. Anche la maggior parte degli insegnanti, non solo dell'istituto ma anche di altri, hanno preso posizione e hanno espresso solidarietà. È la dirigenza, la parte che detiene il controllo della scuola, che è sempre stata chiusa sulla posizione".

“Avevo parlato del fatto che non ci fossero dei piani per fare gite all'estero (e il mio è un indirizzo linguistico), che nella nostra scuola mancassero distributori di bevande e snack e del fatto che non potessimo entrare a scuola prima della campanella nei giorni di maltempo, quando fa freddo, nonostante il nostro regolamento di istituto lo prevedesse”, aveva spiegato lo stesso Damiano in un'intervista video a Fanpage.it.

Questo sarebbe, secondo quanto affermato dal giovane, il contenuto delle dichiarazioni rilasciate durante lo sciopero e riportate ad una testata locale. La dirigenza scolastica non l'avrebbe presa bene e così, dopo una prima nota, il voto all'unanimità del consiglio di classe per rigettare il provvedimento di sospensione e una seconda nota per quanto accaduto, l'istituto ha comunque ufficializzato per lui i 12 giorni di sospensione.