Stop al caldo intenso nel weekend, domenica solo 4 città da bollino rosso: le previsioni meteo Calo delle temperature e tregua dal caldo in molte città nel fine settimana del 30 e 31 luglio. Bollino rosso per sette città sabato ma solo per quattro domenica.

A cura di Antonio Palma

Stop al caldo intenso sull’Italia, almeno per questo ultimo weekend di luglio. Il fine settimana del 30 e 31 luglio, infatti, sarà caratterizzato da un calo delle temperature che finalmente daranno un po’ di tregua dall'arsura tra sabato e domenica anche grazie a una fase di maltempo che porterà piogge, anche intense, su diverse regioni del nord e del centro.

Le città da bollino rosso per sabato 30 e domenica 31 luglio

Il sistema di alert del Ministero della Salute ha valutato per sabato 30 luglio una giornata da bollino rosso per sette città tra le 27 monitorate, rispetto alle dieci di venerdì, e addirittura solo quattro da bollino rosso per domenica 31 luglio. Al contempo le città da bollino verde passano rispettivamente a cinque nella giornata di sabato e a otto domenica, contro le quattro di venerdì.

L'allerta massima per caldo intenso sabato riguarderà Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo, Perugia e Roma. Solo una città da bollino arancione che è Bari. Domenica, invece, il livello di allerta 3 riguarderà solo Catania, Frosinone, Palermo e Roma e nessuna città è da bollino arancione.

Caldo, le città da bollino verde durante il weekend

Le città a livello di allerta zero, cioè da bollino verde, per sabato sono Milano, Brescia, Torino, Trieste e Venezia. Nella giornata di domenica a queste si aggiungeranno Pescara, Verona e Viterbo. Bollino Giallo per i restanti capoluoghi monitorati dal sistema di alert dei bollettini sulle ondate di calore.

Meteo, le temperature di sabato 30 luglio

In generale per la giornata di sabato avremo temperature minime in calo sul Triveneto e sulla coste meridionali tirreniche e in rialzo su Sardegna orientale, Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia. Le temperature massime, invece, saranno in calo su coste friulane, Veneto centromeridionale, Romagna, Sardegna occidentale e settentrionale e su tutte le regioni centrali peninsulari. In aumento su nord-ovest, Lombardia centroccidentale, Emilia, Sardegna orientale e meridionale, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia.

Le previsioni sulle temperature di domenica 31 luglio

Nella giornata di domenica 31 luglio, avremo temperature minime in calo sulle aree alpine centrorientali, Sardegna, marche, Abruzzo, Molise orientale e rilievi lucani; in rialzo su pianure piemontese e lombarda, Lazio e Campania settentrionali e sulla Sicilia centromeridionale. Le massime invece saranno in aumento sul Friuli-Venezia giulia, Sardegna settentrionale, regioni centrali tirreniche, appennino marchigiano, Umbria e coste campane; stazionarie sul resto del nord, rimanente centro adriatico, Calabria tirrenica e Sicilia meridionale; in diminuzione sulle restanti zone del meridione.