video suggerito

“Sto per partorire, ma sono bloccata nel traffico”: i carabinieri scortano donna incinta in ospedale Una donna si è fatta scortare in ospedale ad Ancona da alcuni carabinieri che stavano effettuando controlli di routine in strada. La giovane ha spiegato ai militari di essere in procinto di partorire e di avere paura di non riuscire a raggiungere il nosocomio a causa del traffico. I militari hanno scortato la giovane mamma presso l’ospedale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A causa del traffico, una donna ha rischiato di partorire in auto ad Ancona. La giovane mamma è stata aiutata e scortata dai carabinieri fino all'ospedale dove poi il parto si è svolto senza intoppi. Il tutto si è verificato l'altro ieri, mercoledì 19 febbraio, su via Da Vinci. La pattuglia dei carabinieri della stazione di Collemarino stava effettuando un servizio di controllo del territorio quando, all'incrocio con via Flaminia, si è imbattuta in un'automobilista che a gesti stava cercando di richiamare l'attenzione delle autorità per chiedere aiuto.

La donna era in avanzato stato di gravidanza e molto scossa ha riferito ai militari di essere prossima al parto e che le acque si erano già rotte. I carabinieri hanno cercato di tranquillizzare la giovane, spaventata all'idea di non riuscire a raggiungere l'ospedale materno infantile Salesi a causa del traffico congestionato dell'ora di punta, e si sono adoperati per scortarla fino al nosocomio, facendole strada con il veicolo di servizio e cercando di mantenere un'estrema prudenza tra le code di auto. La donna ha raggiunto l'ospedale senza ulteriori problemi e ha potuto dare alla luce il suo bambino.

Questa mattina, i militari protagonisti del "salvataggio" si sono recati in ospedale per conoscere il neonato, Lorenzo, e per avere informazioni sulle condizioni di salute della donna che fortunatamente ha potuto ringraziare le autorità di persona con un abbraccio.

I carabinieri hanno potuto incontrare anche il bimbo appena nato, anch'egli in ottime condizioni di salute dopo che i medici hanno potuto occuparsi di lui e della sua mamma. La donna potrà presto fare ritorno a casa dopo il parto, pronta a iniziare la sua vita da genitore con il neonato appena dato alla luce. Dopo essersi accertati delle condizioni di salute di mamma e figlio, i carabinieri hanno lasciato l'ospedale.