Stefano Puzzer all’Onu incontra Kofi Annan, ma è morto 3 anni fa: la foto fake sui gruppi No Green Pass Porta in faccia per Stefano Puzzer all’Onu. Online spunta una foto dell’ex leader dei portuali di Trieste con Kofi Annan, il diplomatico ghanese morto 3 anni fa. L’immagine è stata diffusa sui gruppi No Green Pass.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo la dolorosa porta in faccia ricevuta da Stefano Puzzer dall'Onu, l'ex leader dei portuali di Trieste e simbolo della lotta No Green Pass si è dichiarato "arrabbiato, ma più determinato di prima". Puzzer ha infatti raggiunto Ginevra per presentare alcune denunce all'Onu. Tra queste, una per lo sgombero dei manifestanti No Green Pass al Molo 4 del porto di Trieste e l'altra per il daspo ricevuto in seguito al suo sit-in nella Capitale all'indomani del G20. Dopo una serie di spostamenti tra un palazzo e l'altro dell'Onu, Puzzer è tornato a casa a mani vuote con la promessa di riprovare prossimamente. "Questa organizzazione è una scatola vuota, non si occupa dei nostri problemi" ha detto a riguardo.

Intanto, qualcuno ha cercato di dimostrare tramite metodi "bislacchi" l'influenza di Puzzer negli ambienti internazionali, in particolare all'Onu. Sul gruppo Facebook "Gente come noi", noto e frequentato dall'ambiente No Vax e No Green Pass, è apparso un fotomontaggio che ritrae il portuale accanto a Kofi Annann. Il diplomatico ghanese però è morto già da tre anni. Sono state tantissime le persone che sul gruppo social sono "cascate" nella trappola tesa dalla fotografia, uno strano tentativo in jpeg di riabilitare l'immagine dell'ex leader dei portuali.

Puzzer aveva cercato di portare avanti la sua protesta contro il Green Pass sul luogo di lavoro anche a Roma con un sit-in in solitaria all'indomani del G20. Il portuale si era accomodato su una panchina di Piazza del Popolo e aveva dichiarato di essere in attesa di discutere con i potenti della terra sul tema del Green Pass. La protesta era stata inascoltata e così aveva ricevuto il daspo per la sua manifestazione. Una decisione che tuttavia era apparsa esagerata: Puzzer si era infatti presentato nella Capitale da solo mettendo in piedi un'iniziativa singolare che non aveva però creato alcuno scompiglio.