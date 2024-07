video suggerito

Specializzanda denuncia molestie, medico sospeso a Reggio Emilia . Lui si difende: "Scherzavo" Stando a quanto ricostruito, il dottore inviava insistenti messaggi alla specializzanda rivolgendole frasi che lei non ha più voluto sopportare. E che per questo ha denunciato.

A cura di Davide Falcioni

Un medico in servizio all'ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è stato sospeso per 15 giorni dopo essere stato denunciato per molestie da parte di una giovane specializzanda. A renderlo noto la Gazzetta di Reggio. Stando a quanto ricostruito, il dottore inviava insistenti messaggi alla specializzanda rivolgendole frasi che lei non ha più voluto sopportare. Per questo la giovane ha deciso di inoltrare un esposto alla direzione dell'Azienda Usl, che ha aperto un provvedimento disciplinare a carico del medico.

L'uomo si è difeso sostenendo che il suo modo di porsi era frutto di un atteggiamento scherzoso e di non aver mai oltrepassato una certa soglia.

L'Azienda Usl reggiana ha nominato una commissione disciplinare che ha ritenuto invece quei comportamenti particolarmente gravi. Alla fine delle due settimane di sospensione, il medico andrà a lavorare nell'ospedale di un'altra provincia dell'Emilia-Romagna, ma si tratterebbe di un trasferimento chiesto precedentemente dallo stesso medico e non una conseguenza della vicenda che lo ha coinvolto.