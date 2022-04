Sparisce nel nulla a Viareggio, donna trovata morta in spiaggia a Marina di Massa I parenti ne avevano denunciano la scomparsa. L’ipotesi è che sarebbe annegata e poi le correnti marine l’avrebbero trasportata via.

Orribile ritrovamento nelle scorse sulle coste di Marina di Massa, in provincia di Massa-Carrara. Sulla battigia in riva al mare giaceva il corpo senza vita di una anziana donna, completamente nuda. A fare la terribile scoperta nella prima mattinata di oggi e a segnalare il cadavere è stato un passante che portava a spasso il suo cane e si è imbattuto nel corpo senza vita vicino agli scogli sulla spiaggia di Ronchi. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e le forze dell’ordine che hanno solo potuto accertare il decesso della donna. L'area è stata transennata e sul posto per i rilievi sono intervenuti polizia, carabinieri, 118 e capitaneria di porto.

Sul momento non è stato possibile identificare subito la donna che ovviamente era priva di documenti ma visto lo stato del corpo e l’età avanzata, gli inquirenti si sono subito concentrati sulle denunce di scomparsa degli ultimi giorni nella zona versiliese riuscendo in poco tempo a dare un nome alla vittima. La donna infatti era scomparsa proprio dalla costa versiliese nei giorni scorsi. La vittima è stata identificata come una 85enne originaria di Viareggio sparita improvvisamente nel nulla nei giorni scorsi e per la quale i familiari avevano presentato una denuncia di scomparsa.

Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, che indaga sull’accaduto, la donna si trovava in spiaggia davanti a uno stabilimento di Viareggio quando è sparita nel nulla e nessuno l’ha più vista tanto che i parenti ne avevano denunciano la scomparsa. L’ipotesi è che sarebbe annegata e poi le correnti marine l'avrebbero trasportata fino a Marina di Massa a circa venti chilometri di distanza. Si indaga ora sul motivo del decesso che potrebbe essere dovuto a un malore ma tra le ipotesi non si esclude neanche quella di un gesto estremo.