Sparatoria con inseguimento in pieno centro a Nuoro, ferito un poliziotto: è caccia al bandito Sparatoria a Nuoro in via Brigata Sassari. In corso l’inseguimento di un uomo che ha aperto il fuoco verso gli agenti di un posto di blocco.

A cura di Biagio Chiariello

Un agente di polizia è rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta in pieno centro a Nuoro, in via Brigata Sassari.

Secondo le prime informazioni, un'auto non si sarebbe fermata ad un posto di blocco che effettuava controlli di routine alla periferia della città verso l'uscita per la statale 131.

Ne è nato un inseguimento tra le strade cittadine con le Volanti che sono riuscite a intercettarla in via Brigata Sassari. La corsa è poi proseguita in viale Trieste e si è conclusa in via Corda. L'uomo avrebbe sparato ferendo di striscio un agente ad un gamba. I poliziotti hanno risposto al fuoco forando le ruote dell'auto.

L'autista si è visto quindi costretto ad abbandonare il veicolo (una Alfa Mito blu) ed fuggito a piedi inoltrandosi nei viottoli di San Pietro.

Al momento, le forze dell’ordine sono impegnate nella caccia all’evaso, mettendo in atto tutte le misure necessarie per garantire la sua cattura. L'uomo sarebbe ancora armato.

La sua ricerca potrà essere agevolata dalle telecamere presenti nella zona: il luogo della sparatoria è, infatti, a pochi passi dal Comune, dalla Questura e dalla Prefettura.

Dalla Questura di Nuoro parlano di "accertamenti" sul ferimento dell'agente, mentre la città è circondata da posti di blocco con le ricerche sono coordinate dalla Squadra Mobile di Nuoro. Nel frattempo la procura di Nuoro, con la Pm di turno Ilaria Bradamante, ha aperto un fascicolo sulla vicenda.

IN AGGIORNAMENTO