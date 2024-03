Spara alla nuora in casa, lei si salva lanciandosi dal balcone con la figlia di 1 anno in braccio Nel tentativo di salvarsi dall’aggressione del suocero, una donna di Gioia Tauro si è lanciata dal balcone della sua abitazione con la figlia di un anno in braccio. Illesa la piccola. La donna è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Le forze dell'ordine di Gioia Tauro sono intervenute insieme al pronto soccorso del posto per soccorrere una donna che, nel tentativo di salvarsi dall'aggressione suocero, si era gettata dal balcone. Secondo quanto rilevato dalle forze dell'ordine intervenute, la donna sarebbe stata colta di sorpresa nella sua abitazione Gioia Tauro mentre aveva in braccio la figlia di un anno. Il suocero si sarebbe introdotto in casa di nascosto e poi avrebbe puntato un'arma da fuoco contro la donna, ferendola al torace.

A quel punto, lei avrebbe tentato la fuga lanciandosi dal balcone della sua abitazione riportando ulteriori lesioni che hanno reso necessario il trasporto d'urgenza presso la terapia intensiva del Gom di Reggio Calabria. Dopo il ricovero, le forze dell'ordine hanno iniziato le indagini per rintracciare l'aggressore che, braccato per tutto il centro cittadino, ha deciso di consegnarsi spontaneamente alla Polizia di Stato, consegnando l'arma, una pistola con matricola abrasa.

La vittima, invece, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ed è stata trattenuta presso la terapia intensiva del GOM di Reggio Calabria per la convalescenza. La donna, ascoltata dalle forze dell'ordine dal suo letto di ospedale, ha raccontato di esser stata colta di sorpresa dal suocero che si era nascosto in casa. Per tentare la fuga, si era lanciata dal balcone. I soccorritori hanno trasportato la donna in ospedale d'urgenza per sottoporla all'operazione chirurgica, fortunatamente andata a buon fine.

Resta fortunatamente illesa la bimba di un anno. Ancora sconosciuto il movente dell'aggressione, anche se chi indaga intende chiarire la dinamica ponendo ulteriori domande al suocero reo confesso. Stando a quanto reso noto, nonostante le condizioni critiche al momento del ricovero in ospedale, la donna non sarebbe più in pericolo di vita.