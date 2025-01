video suggerito

"Sono negativa, ma devo restare qui altri 4 giorni": gli audio della donna che ha rapito la neonata a Cosenza Per convincere tutti i suoi familiari di essere incinta, la 51enne Rosa Vespa aveva creato un gruppo su WhatsApp, attraverso il quale li aggiornava con una menzogna dopo l'altra durante l'intera finta gravidanza. "Non ho più il Covid, ma il bambino deve restare in osservazione in ospedale per altri 4 giorni" dice negli audio fatti sentire su TgCom24.

A cura di Biagio Chiariello

"Buongiorno, stamattina sono risultata negativa, quindi mi hanno mandata a casa". In esclusiva su TgCom24, gli audio in cui Rosa Vespa, accusata di aver rapito una neonata in una clinica di Cosenza, inventa un falso contagio da Covid per evitare le visite dei familiari in ospedale.

La donna, poi, risolve la situazione con la frase: "Terranno il bambino in osservazione per 4 giorni". Per convincere tutti della sua gravidanza, aveva infatti creato un gruppo su WhatsApp per aggiornare i familiari, raccontando una bugia dietro l’altra durante tutta la finta gestazione.

Gli audio WhatsApp sono ora sotto esame da parte delle autorità. "Ho fatto tutto da sola", ha ripetuto incessantemente durante gli interrogatori di venerdì, riuscendo a convincere il pubblico ministero, che ha richiesto e ottenuto il rilascio del marito, Acqua Moses, pur mantenendolo nel registro degli indagati. L'uomo ha sempre detto di essere all'oscuro di tutto.

Un particolare che emerge anche dalle chat immediatamente precedenti al parto. Nei messaggi mostrati a Quarto Grado, la donna comunica al marito di non poterlo incontrare a causa dei casi di Covid registrati nella clinica. "Amore mio, non ti lasciano entrare – scriveva Vespa – ma ora sto tranquilla. Dai un’occhiata su WhatsApp che ti invio subito la foto del nostro amore".

Il 41enne di origine senegalese si sarebbe "accorto che qualcosa non andava poco prima dell'arrivo della polizia a casa", ha spiegato il suo legale, Gianluca Garritano. "La notizia (del rapimento, ndr) aveva iniziato già a circolare anche sui social e ha chiesto spiegazioni. Alla fine, qualche minuto prima che arrivassero gli agenti, lei glielo ha detto", ha aggiunto.