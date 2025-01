video suggerito

Chi sono i rapitori della neonata di Cosenza: lei aveva simulato gravidanza, poi il post sul parto Rosa Vespa, 51 anni, avrebbe simulato la gravidanza per 9 mesi anche davanti a parenti e amici. A tutti aveva detto di essere in attesa di un maschietto. La donna si è introdotta nell'ospedale di Cosenza fingendosi un'infermiera per rapire la bambina.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha finto la gravidanza per 9 mesi e perfino la nascita del suo bambino. Mentre i parenti li aspettavano a casa per festeggiare, Rosa Vespa, 51 anni, e il marito Acqua Moses, 43 anni, sono entrati in ospedale a Cosenza per rapire una neonata, anche se ad amici e familiari avevano detto di essere in attesa di un maschietto. Alla fine, i due sono stati arrestati nella serata di ieridai poliziotti della Questura di Cosenza con l'accusa di aver sequestrato una neonata, fortunatamente restituita alle cure dei genitori.

Il racconto della rapitrice 51enne

Sconcertante il racconto che la donna ha fatto questa notte agli inquirenti, quando ha motivato il rapimento con la perdita del suo bambino. In realtà, però, non vi sarebbe stato alcun parto (o gravidanza): per 9 mesi la 51enne ha finto di essere incinta e a tutti, amici e conoscenti, ha detto di aspettare un maschietto che avrebbe chiamato Ansel.

Ieri sera, quando gli agenti della Mobile sono arrivati davanti all'abitazione di Castrolibero dove Vespa e Moses vivono, hanno trovato una festa in corso e un fiocco azzurro come addobbo per la nascita. Tutto l'appartamento era decorato con oggetti e festoni azzurri per accogliere un maschietto.

Rosa Vespa e Acqua Moses

Sul suo profilo Facebook la 51enne aveva perfino scritto un post per annunciare la nascita del suo bimbo. "Alle 20 di oggi è arrivato il nostro miracolo – scriveva la donna online – ed è nato Ansel. Mamma e papà ti amano". La foto allegata alla frase ritraeva il particolare di una manina, immagine probabilmente presa online.

La lite tra i rapitori per il sesso della neonata

Nei commenti, diverse persone hanno voluto fare i loro auguri alla donna, ignare del rapimento compiuto mentre i familiari e gli amici più cari aspettavano di conoscere il nuovo nato. In queste ore sono emerse le testimonianze di persone che hanno visto Moses nei pressi della clinica di Cosenza mentre acquistava dolci e torte per i festeggiamenti. Gli avvocati Teresa Gallucci e Gianluca Garritano sono in attesa dell'udienza di convalida dei due fermi.

Tra i rapitori ci sarebbe stata anche una lite nei momenti immediatamente successivi al rapimento. I due coniugi avrebbero discusso per il sesso della neonata rapita. Dai video delle telecamere di sicurezza, si vede infatti l'uomo litigare con la moglie dopo essersi conto che la donna aveva preso dalla culla una femminuccia. Poco prima della festa, la piccola è stata vestita di celeste.