Ritrovata la neonata rapita in clinica a Cosenza da una finta infermiera: era in auto con i rapitori La neonata era stata prelevata all'interno della clinica Sacro Cuore a Cosenza. Qui una donna, spacciandosi per un'infermiera, ha portato via la bimba dalla mamma ed è scappata in auto con un uomo: i due sono stati arrestati dalla polizia.

E stata ritrovata dopo poche ore la neonata rapita nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, in un ospedale a Cosenza.

La piccola, che era stata portata via in culla da una donna fintasi infermiera e poi scappata in auto con un uomo, è stata rivenuta dagli agenti della Mobile coordinati dal questore Giuseppe Cannizzaro e dal capo della Mobile Gabriele Presti in zona Contrada Rocchi: era in macchina con i suoi rapitori, la coppia che l'ha prelevata dalla clinica. I due si trovano ora in stato di fermo.

La piccola Sofia era stata prelevata all'interno della clinica Sacro Cuore, nel centro della città, intorno alle 18.30. Secondo quanto ricostruito, tra le corsie della clinica si sarebbe presentata una donna con il volto coperto da una mascherina che, spacciandosi per un' infermiera, ha prelevato la bambina dicendo alla mamma che doveva portarla dal pediatra, e se ne è andata.

"Hanno rubato Sofia! Una bambina di un giorno, presa dal Sacro Cuore", era stato il disperato appello dei familiari, che hanno denunciato la scomparsa della bimba pochi minuti dopo il fatto. "La signora che l’ha presa (bassa con treccine) ha detto che doveva lavarla. Quando non è rientrata la mamma si è allarmata hanno controllato le telecamere, e fuori ad aspettarla con un ovetto c’era un uomo di colore. Hanno caricato la bambina in auto e sono andati via".