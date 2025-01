video suggerito

Il discorso di Rosa Vespa e Moses prima dell'arrivo della polizia: "Ora abbiamo anche un principe" "Solo tante cose belle per Anselmo" dichiarava la coppia nella festicciola in casa per l'arrivo del nuovo nato che in realtà era la bimba rapita in clinica a Cosenza. Un quadretto di felicità che si è infranto poco dopo quando hanno iniziato a circolare sui social i video del rapimento e poi con l'irruzione della polizia.

A cura di Antonio Palma

"Ora abbiamo anche un principe" così Rosa Vespa, accanto al marito Moses Omogo Chidiebere, aveva presentato ai parenti l'arrivo del neonato che da mesi annunciava di aspettare e che invece era la bimba appena rapita dalla cinica di Cosenza. Parole pronunciate durante la festa organizzata in casa e interrotta soltanto poche ore dopo dall‘irruzione della polizia che era sulle tracce della coppia.

La scena, immortalata in un video registrato dai familiari della coppia durante la festicciola e mostrato nel corso della trasmissione Mattino Cinque, è quella che precede la scoperta del rapimento da parte dei parenti. Un momento di felicità con palloncini, confetti e orsacchiotti dietro al quale però si nascondeva una terribile storia di menzogne e una finta gravidanza.

Nei pochi secondi di video, la coppia è dietro il tavolo imbandito con la neonata rapita e fatta passare per maschietto. I due coniugi vestono ancora con gli stessi abiti con i quali hanno porto via la bimba dalla clinica e sorridono. Moses Omogo Chidiebere ha una bottiglia di spumante che stappa dopo un breve discorso.

"Solo tante cose belle per Anselmo, che Dio ti protegga e ti metta sempre dalla parte giusta, per una lunga vita piena di cose belle. Devi crescere con l'amore della famiglia e l'amore di Dio, insieme" dice l'uomo nel suo italiano non perfetto. Poco dopo Rosa lo interrompe e prendendo una nipotina dice che ora hanno con loro sia "una principessa che un principe".

Un quadretto di felicità che si infrange poco dopo quando iniziano a circolare sui social i video del rapimento di una bimba dalla stessa clinica a in cui Rosa dice di aver partorito. "Ho guardato quel bambino in tutina celeste e ho capito che si trattava della neonata sparita poche ore prima. Ho guardato Rosa, ho iniziato a farle domande e lei ha subito confessato", ha raccontato il cognato, aggiungendo: "Stavo per chiamare il 112 quando la polizia è arrivata in casa",

I primi sospetti dei famigliari infatti si fanno certezza all'arrivo degli agenti davanti ai quali lei confessa subito tutto tra l'incredulità dei presenti. Mentre la neonata veniva riconsegnata ai genitori, la coppia è stata poi arrestata e condotta in carcere. Dopo l'interrogatorio di garanzia, però, il gip ha scarcerato l'uomo ritenendo credibile il suo racconto secondo il quale non sapeva nulla della finta gravidanza della moglie. Rosa dal suo canto ha confermato di aver fatto tutto da sola scagionando il marito.