Neonata rapita a Cosenza, le chat di Rosa Vespa con il marito: "Amore non ti fanno entrare ma ora sono tranquilla" Acqua Moses, 43 anni, marito di Rosa Vespa, è stato scarcerato dopo l'iniziale arresto per il rapimento di una neonata avvenuto presso la clinica Sacro Cuore di Cosenza. L'uomo ha raccontato di aver sempre creduto alla gravidanza della moglie. Nelle chat, la donna gli spiegava di non poterlo vedere per via di casi Covid diagnosticati nella struttura.

A cura di Gabriella Mazzeo

Non si sarebbe accorto di nulla Acqua Moses, l'uomo arrestato insieme alla compagna Rosa Vespa per il rapimento di una neonata in una clinica di Cosenza. L'uomo avrebbe appreso del rapimento avvenuto presso la clinica Sacro Cuore all'arrivo delle forze dell'ordine presso l'abitazione dove stavano per iniziare i festeggiamenti per il nuovo nato.

Il 43enne ha spiegato di esser sempre stato convinto che la moglie fosse realmente incita e di aver creduto alla scusa dei casi Covid diagnosticati nella struttura che impedivano le visite dall'esterno. L'uomo è stato scarcerato dal gip del Tribunale di Cosenza dopo l'udienza di convalida di stamane. La stessa Vespa avrebbe dichiarato di aver fatto tutto da sola e di non aver mai confessato la verità al marito.

Questo dettaglio si evince anche dalle chat immediatamente precedenti al parto. Nei messaggi mostrati a Quarto Grado, la donna spiega al marito di non poterlo vedere a causa dei casi Covid registrati in clinica. "Amore mio, non ti fanno entrare – scriveva Vespa – ma io sono tranquilla ora. Guarda Whatsapp che dopo ti mando la foto dell'amore nostro".

L'uomo avrebbe risposto al messaggio con poche parole. "Aspettiamo qua" aveva scritto Moses prima di ricevere un sms di una presunta infermiera. "Sua moglie ha partorito, un bimbo di circa 3 kg. Tra poco la faccio chiamare".

All'uomo, Vespa aveva inviato anche la fotografia di un bambino probabilmente presa da internet. "Amore – scriveva -, Anselmo dorme".

Una volta uscita dalla clinica, la donna si è presentata nella sala d'aspetto con la bimba rapita nel suo ovetto rosa. Da qui sarebbe nata la breve discussione con il marito che però ha affermato di non aver intuito che la moglie avesse rapito la bambina. La neonata sarebbe stata vestita d'azzurro prima dell'ingresso in casa per la festa organizzata dai parenti. Poco dopo l'inizio dei festeggiamenti, in casa sono arrivate le forze dell'ordine che hanno dichiarato la coppia in arresto.