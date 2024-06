“Sono in ritardo per la messa”: donna non si ferma all’alt e travolge tre ciclisti della Dolomiti Race

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Ha forzato un posto di blocco e ha travolto tre ciclisti che stavano partecipando alla Sporful Dolomiti Race, la gran fondo più dura d'Europa, per consentire il passaggio della quale la strada era stata chiusa al traffico. E tutto perché era in ritardo per la messa domenicale. È successo oggi, intorno alle 08:30, nel Bellunese, dove una donna, in località Rivamonte, non si è fermata all'alt dei vigili e ha travolto tre atleti che erano impegnati nella corsa, provocando loro fratture multiple.

Gli agenti le hanno intimato l'alt con le palette ma lei non ci ha pensato due volte e ha forzato il blocco che era stato realizzato proprio per consentire il passaggio della manifestazione ciclistica. Alla curva cieca di Forcella Franche le sono piombati addosso tre ciclisti impegnati nella Sporful Dolomiti Race, un 46enne di Lucca, un 34enne di Rovereto e un 49enne irlandese, i quali se la sono cavata con qualche frattura. Sono stati poi ricoverati in ospedale al Papa Luciani ad Agordo. Furiosi gli organizzatori, secondo cui "non c'è stato verso di fermarla, abbiamo provato in ogni modo ma evitare l'incidente è stato impossibile".

La donna ha spiegato di andare di fretta perché avrebbe dovuto raggiungere la chiesa per la messa domenicale. Sempre gli organizzatori della manifestazione hanno fatto sapere che la signora non la passerà liscia. "Ora per lei inizieranno i veri problemi, ci costituiremo anche noi come parte civile per chiedere i danni", come riporta Il Gazzettino. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo.