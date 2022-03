Sondaggi Russia, solo il 7% degli italiani si fida di Putin Secondo il sondaggio di Demos solo il 7% degli italiani ha fiducia nella Russia. Il dato, però, è crollato rispetto a due anni fa, quando le opinioni erano completamente diverse soprattutto nell’elettorato di alcuni partiti.

La guerra in Ucraina ha fatto scivolare rapidamente il consenso della Russia e di Putin in Italia, ma non è sempre stato così. L'indice di gradimento di Mosca nel nostro Paese è comprensibilmente crollato nelle ultime settimane, secondo quanto registra un sondaggio di Demos per Repubblica. Tra gli Stati sondati, quello con l'indice di fiducia più alto è la Germania con il 49%, seguita dall'Ucraina con il 44% e dalla Francia con il 40%. Leggermente indietro gli Stati Uniti con il 38% e il Regno Unito con il 37%. Chiudono la Cina al 12% e – come dicevamo – la Russia di Putin al 7%. Il raffronto che viene fatto, però, è molto interessante: nello stesso periodo del 2020, la fiducia nei Paesi stranieri era orientata in maniera nettamente diversa. La Germania era sempre in testa ma con il 30%, seguita da Stati Uniti al 27% e Russia al 25%. Poi Francia al 23% e Cina al 22%.

Insomma, in due anni si è passati da un quadro di gradimento più equilibrato a un forte atlantismo, che si è visto forte e chiaro anche nella reazione alla guerra in Ucraina. Il discorso, poi, si fa ancora più interessante se andiamo a vedere il dettaglio per elettorato di partito. Per chi vota Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si conferma un alto livello di fiducia nella Germania, con i dem che raggiungono il picco del 69% di gradimento. Simile il discorso per quanto riguarda gli Stati Uniti, dove entrambi i partiti di centrosinistra hanno un dato attuale del 43%, contro il 18% dei dem nel 2020 e il 29% dei grillini. Crollata la fiducia nella Russia (almeno da parte dell'elettorato): dal 14% al 2% nel Pd e dal 33% al 5% nei 5 Stelle. Va detto che tra i dem il gradimento era bassissimo già prima.

Tra gli elettori di centrodestra il discorso è molto diverso: schizza in alto il consenso per la Germania, superando i quaranta punti sia per Lega che per Fratelli d'Italia. In flessione, invece, la fiducia negli Stati Uniti, passata – negli ultimi due anni – dal 43% al 41% tra i leghisti e dal 40% al 38% tra i meloniani. E infine il dato sulla Russia: nel 2020 il 43% degli elettori di Fratelli d'Italia diceva di avere fiducia nella Russia, oggi il 5%; la Lega, invece, passa dal 37% all'8%.