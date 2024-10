video suggerito

Sicilia, Matteo si ribalta col furgone: camion lo travolge. Morto a 20 anni, feriti i suoi genitori Matteo Urzì, di Piedimonte Etneo, è morto in un incidente stradale sull’A18 Messina-Catania. Feriti i genitori che viaggiavano con lui, sarebbero in gravi condizioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

599 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aveva 20 anni e si chiamava Matteo Urzì, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 6 sull'A18, tra gli svincoli di Fiumefreddo in Sicilia e Giardini Naxos, al km 47+600, in direzione Messina. Feriti anche i suoi genitori, con i quali viaggiava a bordo di un furgone.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo: il furgone, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo, finendo contro il guardrail e ribaltandosi. Poco dopo, un autocarro in arrivo ha centrato il veicolo già capovolto, aumentando la gravità dell’impatto.

I genitori del giovane sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati d'urgenza all'ospedale di Taormina. Le loro condizioni sarebbero gravi, ma non si hanno ulteriori dettagli sul loro stato di salute. Niente da fare, invece, per Matteo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, oltre agli operatori sanitari del 118 e la polizia stradale. Il tratto autostradale in direzione Messina è stato chiuso per i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti. Inevitabili le lunghe code e i disagi al traffico.

Si tratta solo dell'ennesimo tragico incidente avvenuto negli ultimi giorni sulle strade siciliane. Venerdì 4 ottobre a Partanna, in provincia di Trapani, il 25enne Calogero Ingoglia ha perso il controllo della sua moto, ha sbattuto a terra ed è morto. Un altro motociclista, di 33 anni, è deceduto qualche ora dopo sulla strada statale 117 Centrale Sicula, dopo essere precipitato da un viadotto all’altezza del Comune di Reitano, in provincia di Messina.