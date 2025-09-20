Si tuffa nel lago di Garda per una nuotata ma sparisce improvvisamente: Eleonora morta annegata

La vittima della tragedia è Eleonora Franceschini, una 48enne trentina che stava trascorrendo una giornata al lago nella zona della Purfina a Riva del Garda. La donna si era tuffata per una normale nuotata ma all’improvviso sarebbe andata in difficoltà inabissandosi.

Tragedia al largo di Garda dove una donna di 48 anni è morta annegata ieri mentre nuotava in acqua nella zona della Purfina a Riva del Garda, in provincia di Trento. La vittima è Eleonora Franceschini, originaria di Besenello, sempre in Trentino, che stava trascorrendo una giornata al lago. L’allarme è partito nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17, quando alcuni bagnanti si sono accorti che la donna che nuotava davanti a loro era sparita in acqua.

Le urla di un’altra donna in particolare hanno messo in allarme tre giovani che si trovavano in spiaggia e sono subito intervenuti per cercare di dare una mano. I tre giovani si sono tuffati e hanno recuperato la 48enne, che giaceva già sul fondale, portandola a riva e praticandole le prime manovre rianimatorie in attesa dei soccorsi.

Sulla spiaggia sono intervenuti successivamente i bagnini di Spiagge Sicure, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Le tempestive manovre dei tre ragazzi e poi dei soccorritori medici avevano permesso di rianimarla per un trasporto immediato in ospedale ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Vista la gravità delle sue condizioni, la centrale operativa aveva mobilitato anche l’elicottero di emergenza, che è intervenuto sul lago di Garda, ma il cuore di Eleonora Franceschini ha smesso di battere proprio durante il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento dove purtroppo è arrivata già morta.

Sulla tragedia stanno indagano ora le forze dell’ordine per accertare l’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si era tuffata per una normale nuotata nel lago ma all’improvviso sarebbe andata in difficoltà inabissandosi e sparendo dalla vista prima che qualcuno si accorgesse di lei.

Una tragedia che ha colpito la comunità della Valalgarina dove abitava da anni. “Era una persona buona, dall’animo sensibile” raccontato amici e conoscenti ricordando il suo attivismo e l’impegno per gli ultimi.