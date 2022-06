Si spezzano i cavi, ascensore precipita per 5 piani e si schianta: 3 feriti gravi Tre persone sono rimaste gravemente ferite all’interno di un’ascensore precipitato dal quinto piano di una palazzina nel rione Brancaccio a Palermo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Tre persone sono rimaste gravemente ferite all'interno di un ascensore precipitato dal quinto piano di una palazzina in via Balisteri, nel rione di Brancaccio a Palermo. Le tre vittime, due operai e una donna, sono state trasportate in codice rosso agli ospedali Civico, Policlinico e Buccheri La Ferla. Tutte hanno riportato gravi fratture. Polizia e vigili del fuoco stanno effettuando ulteriori rilievi per capire la dinamica dell'incidente.

I due operai rimasti feriti erano impegnati in alcune operazioni di manutenzione dell'ascensore. Le tre vittime sarebbero precipitate da un'altezza di 15 metri. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per stabilizzare i coinvolti e trasportarli poi in ospedale. La zona è stata isolata per permettere i soccorsi e i rilievi del caso.

Non è chiaro perché la terza vittima si trovasse all'interno della cabina. Secondo quanto ricostruito, la donna stava raggiungendo con i due operai il quinto piano, quando una delle funi d'acciaio che regge la gabbia si sarebbe spezzata. I tre sono precipitati per almeno 15 metri. Lo schianto ha allarmato tutti i condomini che si sono affacciati subito sui ballatoi per capire cosa fosse successo. Sono stati proprio i residenti ad allertare i soccorsi. I tre sono stati estratti a fatica dalla cabina dell'ascensore. Tutti sono in gravissime condizioni.

La notizia si è diffusa in fretta a Brancaccio e davanti al condominio si sono raccolti in pochi minuti decine di persone. Tra i presenti, rabbia e malumori per i tempi di intervento dei soccorritori. Alcuni residenti, infatti, hanno dichiarato al quotidiano La Repubblica che la prima ambulanza è arrivata sul luogo dell'accaduto solo dopo diversi minuti. La palazzina nella quale si è verificato l'incidente fa parte di un blocco di case popolari in cui gli ascensori sono stati montati solo da pochi anni. Gli abitanti ora chiedono controlli per quanto riguarda le condizioni degli ascensori nelle altre palazzine del blocco.