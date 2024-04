Si sentono male sul treno al rientro da una gita: intossicazione alimentare per 18 studenti di Udine

video suggerito

Malore in treno per 18 studenti dell'Istituto tecnico Zanon di Udine durante il rientro da un viaggio scolastico in Toscana. I ragazzi presentavano sintomi che sono stati ricondotti in seguito a un'intossicazione alimentare.

A riportare la notizia è il quotidiano locale Messaggero Veneto segnalando che i ragazzi e gli insegnanti si sono fermati a Mestre e qui alcuni di loro sono stati portati al pronto soccorso.

Il fatto è accaduto giovedì 4 aprile ma si apprende solo oggi. Dei 28 ragazzi, due classi del terzo anno di liceo, ben 18 hanno accusato gravi disturbi gastrointestinali durante il viaggio di ritorno in treno. Questi sono stati in seguito ricondotti a una intossicazione alimentare di gruppo. Gli studenti hanno infatti riportato sintomi come forti dolori addominali, vomito, diarrea e febbre.

Secondo quanto è stato ricostruito, studenti e insegnanti erano partiti il giorno di Pasquetta per un breve viaggio d'istruzione. Al loro rientro, a causa delle condizioni critiche degli studenti, il treno è stato bloccato alla stazione di Mestre, dove la polizia ferroviaria ha richiesto l'intervento degli operatori sanitari.

In particolare, sarebbero stati due i giovani con sintomi più gravi di altri. Questi sono stati di conseguenza portati in ambulanza in ospedale per ricevere le cure del caso. Il resto del gruppo ha proseguito il viaggio, ma a Udine altre due ragazze hanno dovuto richiedere l'intervento dei sanitari e sono state portate dai genitori al Santa Maria della Misericordia.

Il dirigente scolastico dello Zanon, Pierluigi Fiorentini, intervistato dal quotidiano, ha detto che i ragazzi avrebbero mangiato tutti gli stessi alimenti: un pranzo al sacco preparato da un ristorante del luogo. Il preside ha inoltre annunciato che nella mattinata di domani, lunedì 8 aprile, denuncerà quanto accaduto nei giorni scorsi alle forze dell'ordine.