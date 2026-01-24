Si sente male mentre gioca a calcetto, Giampiero muore a 30 anni: aperto un fascicolo e disposta l’autopsia

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla morte di Giampiero Antonio Garrido Yanez, 30enne di origini ecuadoriane stroncato da un malore mentre giocava a calcetto pochi giorni fa. Il ricordo di chi lo conosceva: “Con te è morto un pezzo di noi”.

Giampiero Garrido, 30 anni.

È stato aperto un fascicolo dalla Procura di Genova sulla morte di Giampiero Antonio Garrido Yanez, un 30enne di origini ecuadoriane stroncato da un malore mentre giocava a calcetto. Il fatto è avvenuto pochi giorni fa, nella serata di giovedì 22 gennaio.

Il pubblico ministero Giuseppe Longo ha disposto l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni. Garrido Yanez era tesserato per una squadra federale, l'Asd Recreativo che milita nel campionato genovese di seconda categoria. Faceva anche parte di un team amatoriale, "Sotto il Pontos Fc", iscritta al torneo Aics/Calcio Liguria.

Il medico curante, di recente, gli aveva sconsigliato di fare sport per alcuni problemi di salute. Quello che la Procura vuole chiarire, tramite gli accertamenti delegati ai carabinieri, è se l'uomo fosse ancora tesserato o meno e se fosse stato a quel punto sottoposto agli accertamenti medici obbligatori per potere partecipare agli eventi sportivi.

Da chiarire anche se in quel momento ci fosse una partita "ufficiale" del torneo Aics oppure se, per indisponibilità di una parte degli avversari, gli altri avessero deciso di giocare comunque.

La tragedia è avvenuta giovedì nel campo Ex Corderia di Sestri Ponente. Garrido si è sentito male e si è accasciato al suolo. L'arrivo del 118, con l'automedica, è stato immediato. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa un'ora ma non c'è stato nulla da fare. La vittima era sposata e aveva tre figli, uno di appena un anno.

Nelle scorse ore si sono moltiplicati sui social i messaggi di cordoglio per la scomparsa del giovane. "Ciao Giampi, con te è morto un pezzo di tutti noi", ha scritto un utente.

Commenta un altro: "Giampi era un ragazzo davvero speciale, con il sogno di essere un calciatore di fama mondiale. È assurdo che si sia spento proprio su un campo di pallone".