Si sente male durante la coronarografia e muore dopo un mese: la famiglia presenta un esposto Un uomo di 84 anni di Ferrara è morto dopo un mese di ricovero in ospedale: si era sentito male subito dopo che gli hanno iniettato il liquido di contrasto per fare una coronarografia. La famiglia ha presentato un esposto.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è morto poco prima di fare una coronarografia: si è sentito male dopo che i sanitari gli avrebbero iniettato il liquido di contrasto. La vittima è un uomo di 84 anni di Ferrara e a breve si sarebbe dovuto sottoporre a un’angioplastica. Poi il decesso dopo un mese di ricovero all’ospedale Sant’Anna. Ora la sua famiglia ha presentato un esposto per far luce su quanto accaduto. Il pubblico ministero Ciro Alberto Savino ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti: al momento non c'è nessuno iscritto nel registro deglin indagati.

Stando alle prime informazioni di quanto emerso, l'84enne era ricoverato inizialmente all’ospedale di Cento dove appunto doveva effettuare l’esame di coronarografia. Quando però gli hanno iniettato il liquido di contrasto l'uomo si è sentito subito male tanto da richiedere il trasferimento in un altro ospedale, al Sant'Anna. Sarebbe stato sottoposto a dialisi. Come riporta Il Resto del Carlino, l'anziano non si è mai più ripreso fino ad decesso.

La famiglia tramite il suo avvocato ha precisato: "Non accusiamo nessuno, ma vogliono soltanto capire. Nel caso il pubblico ministero decida a breve di fare un esame autoptico siamo pronti a incaricare il nostro perito di parte. L’intento è di capire se qualcosa è andato storto". Certo è che l'anziano deceduto ha iniziato a sentirsi male dopo l’iniezione con il liquido di contrasto. Poi le sue condizioni in un mese sono peggiorate fino alla morte di sabato scorso. Ora bisognerà capire se la Procura deciderà di disporre un'autopsia per chiarire nel dettaglio le cause della morte dell'84enne.