Si sente male dopo aver visto la madre morire in casa: stroncato dal dolore davanti i sanitari del 118

Tragedia in una abitazione di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna: Gianfranco Rambelli, 57enne imprenditore agricolo e consigliere comunale di Fratelli d’Italia, è morto in casa poco dopo il decesso della madre e praticamente di fronte agli operatori del 118 arrivati in ambulanza per soccorrere a donna.
A cura di Giorgia Venturini
Si sente male dopo aver visto la madre morire in casa. Quando in casa c'erano ancora i sanitari del 118 per soccorrere la donna, lui ha smesso di respirare. La doppia tragedia è avvenuta ieri sera in una abitazione di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, Gianfranco Rambelli, 57enne imprenditore agricolo e consigliere comunale di Fratelli d'Italia, è morto in casa sua dopo il decesso della madre e praticamente di fronte agli operatori arrivati in ambulanza: erano stati chiamati dal 57enne dopo aver capito che la madre non stava bene. Ma quando ha capito che per la donna non c'era più nulla da fare nonostante l'intervento dei soccorritori, anche lui ha avuto un improvviso malore. Per poi morire poco dopo. La donna era l'88enne Anna Luisa Baldini. 

Rambelli era conosciuto in paese. Il sindaco proclamerà una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali che devono ancora essere fissati. Intanto si procedere con tutti gli accertamenti del caso.

