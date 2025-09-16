Si schiantano con il fuoristrada in Tanzania, morte 4 suore di cui una italiana

Quattro suore della Congregazione Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono decedute in Tanzania dopo un grave incidente stradale. Nello scontro con un mezzo pesante sulla strada che avrebbe dovuto portare le religiose all’aeroporto, è morto anche l’autista. Un’altra suora è ricoverata in gravi condizioni. Una delle vittime è italiana.

Le 4 vittime dell’incidente in Tanzania

Quattro suore della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono morte dopo un tragico incidente stradale in Tanzania, a Mwanza. Sono decedute suor Lilian Kapongo, superiora generale originaria della Tanzania ma da diversi anni a Santa Marinella (roma), suor Nerina De Simone, 63 anni, di origini campane, suor Damaris Matheka e Suor Stellamaris Muthini, 48 anni. Con loro è morto l'autista del veicolo sul quale viaggiavano, mentre un'altra suora è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale.

Una delle vittime, come già anticipato, era italiana. La notizia è stata diffusa dall'Usmi, Unione Superiore Maggiori d'Italia, e dalle stesse Suore Carmelitane Missionarie. Le suore erano dirette verso l'aeroporto di Mwanza, in Tanzania, a bordo di un fuoristrada. Le 4 religiose si sarebbero scontrate con un mezzo pesante che non ha lasciato loro scampo. Sui social è arrivato il messaggio di cordoglio del vescovo di Noto, Salvatore Rumeo.

"A tutta la Congregazione, così duramente colpita, rinnovo la mia vicinanza – ha asserito – e l'affetto mio e dell'intera Diocesi". Due delle suore decedute operavano a Santa Marinella, nel Lazio, dove l'Istituto si trasferì dalla Sicilia. Nel comune laziale operavano in particolare suor Lilian Kapongo e suor Nerina De Simone.

Secondo quanto ricostruito, le suore stavano per fare rientro in Italia quando si è verificato il sinistro stradale. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione mentre il bollettino medico della religiosa ricoverata in gravi condizioni resta riservato. Nell'incidente sono decedute 4 persone e l'autista del fuoristrada che le stava accompagnando alla stazione per prendere l'aereo e tornare nel nostro Paese, dove la Congregazione ha la "base" principale nel Lazio.