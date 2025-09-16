Si schiantano con il fuoristrada in Tanzania, morte 4 suore di cui una italiana
Quattro suore della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono morte dopo un tragico incidente stradale in Tanzania, a Mwanza. Sono decedute suor Lilian Kapongo, superiora generale originaria della Tanzania ma da diversi anni a Santa Marinella (roma), suor Nerina De Simone, 63 anni, di origini campane, suor Damaris Matheka e Suor Stellamaris Muthini, 48 anni. Con loro è morto l'autista del veicolo sul quale viaggiavano, mentre un'altra suora è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale.
Una delle vittime, come già anticipato, era italiana. La notizia è stata diffusa dall'Usmi, Unione Superiore Maggiori d'Italia, e dalle stesse Suore Carmelitane Missionarie. Le suore erano dirette verso l'aeroporto di Mwanza, in Tanzania, a bordo di un fuoristrada. Le 4 religiose si sarebbero scontrate con un mezzo pesante che non ha lasciato loro scampo. Sui social è arrivato il messaggio di cordoglio del vescovo di Noto, Salvatore Rumeo.
"A tutta la Congregazione, così duramente colpita, rinnovo la mia vicinanza – ha asserito – e l'affetto mio e dell'intera Diocesi". Due delle suore decedute operavano a Santa Marinella, nel Lazio, dove l'Istituto si trasferì dalla Sicilia. Nel comune laziale operavano in particolare suor Lilian Kapongo e suor Nerina De Simone.
Secondo quanto ricostruito, le suore stavano per fare rientro in Italia quando si è verificato il sinistro stradale. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione mentre il bollettino medico della religiosa ricoverata in gravi condizioni resta riservato. Nell'incidente sono decedute 4 persone e l'autista del fuoristrada che le stava accompagnando alla stazione per prendere l'aereo e tornare nel nostro Paese, dove la Congregazione ha la "base" principale nel Lazio.