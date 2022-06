Si schianta contro un furgone, muore tra le lamiere dell’auto completamente distrutta Una donna è morta a seguito di un drammatico incidente oggi lungo la Cimpello – Sequals, all’altezza del comune di Zoppola. Lo schianto è avvenuto tra una Dacia Duster e un furgone.

A cura di Susanna Picone

Foto Il Gazzettino

Drammatico incidente stradale questo pomeriggio, lunedì 6 giugno, lungo la Cimpello-Sequals, all'altezza del comune di Zoppola (Pordenone). Intorno alle 17 del pomeriggio, per cause ancora da accertare, c'è stato uno scontro violento tra una Dacia Duster e un veicolo commerciale. Nell'incidente è morta una donna di 55 anni che è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto, completamente distrutta: inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco di Pordenone intervenuti sul luogo del sinistro. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche l'elisoccorso.

L’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo e potrebbe aver invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente contro il furgone. L’impatto è stato violentissimo e la donna è praticamente morta sul colpo. I sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

È rimasto invece ferito, fortunatamente solo in maniera lieve, il conducente del furgone, trasportato in ospedale sotto choc. La parte della superstrada interessata dall'incidente mortale è chiusa in entrambi i sensi di marcia. La vittima dell'incidente, stando alle prime informazioni raccolte dai quotidiani locali, è una cittadina italiana nata a Vienna nel 1967. Era alla guida di una auto con targa austriaca. Entrambi i mezzi sono sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Leggi anche Pilota automobilistico si schianta contro un furgone e muore sul colpo: era padre di due bimbi

Poco dopo il sinistro mortale, a soli duecento metri di distanza sempre sulla Cimpello-Sequals, c'è stato un altro scontro: un camion, che non avrebbe visto la coda, ha tamponato l'auto che lo procedeva schiacciandola contro un altro mezzo pesante. L'automobilista è rimasto incastrato ed è stato soccorso e portato in ospedale.