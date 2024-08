video suggerito

Si schianta con la moto contro un guard rail: Angelo Esposito muore a 47 anni, grave un 50enne Grave incidente stradale nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 agosto sulla Circummarpiccolo, a Taranto. Morto un uomo di 47 anni, Angelo Esposito, ferito gravemente un 50enne. La vittima era a bordo della sua moto insieme all’amico quando, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro un guard rail nei pressi di una curva. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra: Angelo Esposito, 47 anni.

Un uomo di 47 anni è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 agosto sulla Circummarpiccolo, a Taranto, in direzione del rione Paolo VI.

La vittima si chiamava Angelo Esposito, era originario di Grottaglie ma residente a Monteiasi. L'uomo era in sella alla sua moto insieme a un amico, un 50enne originario di Cosenza ma residente a Taranto, ferito in modo grave nel sinistro.

Il mezzo su cui stavano viaggiando i due uomini, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un guard rail in prossimità di una curva. L'impatto è stato molto violento e si è rivelato purtroppo fatale per il 47enne.

Leggi anche Paziente di 47 anni muore durante operazione di rimozione colecisti: indaga la Procura di Foggia

Il ferito è stato invece trasportato in codice rosso dal 118 all'ospedale SS. Annunziata, dove si pare si trovi tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Gli uomini dell'Arma dei Carabinieri hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità

Subito dopo la diffusione della notizia del decesso del 47enne, sono comparsi sui social tanti messaggio di condoglianze e cordoglio per la morte di Esposito.

"Ti voglio ricordare così, con il tuo sorriso meraviglioso con la tua dolcezza e il tuo cuore grande. Sarai l’angelo più bello", si legge in un post corredato da una foto dell'uomo. "R.i.p. Angelo Esposito, condoglianze alla famiglia. Un risveglio amaro e incomprensibile", scrive un altro utente.

E ancora: "L’A.S.D. Monteiasi calcio si associa al dolore che ha colpito la Famiglia Esposito per la perdita del caro Angelo". Il fratello della vittima è volontario della Fondazione ANT, associazione che fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie.

Per questo su Facebook sono arrivate anche le condoglianze della delegazione ANT ‘Nunzio Sgobio' di Monteiasi che "si associa al dolore che ha colpito la famiglia del nostro prezioso volontario Michele, per la prematura perdita del caro fratello Angelo".