Si ribalta e finisce in acqua con lo Schiacciasassi, operaio muore sul lavoro a Firenze La vittima stava lavorando con altri addetti nel cantiere per la realizzazione di un collettore fognario nei pressi del depuratore nel comune di Cerreto Guidi.

A cura di Antonio Palma

Dramma sul lavoro questa mattina in provincia di Firenze dove un operaio di 51 ani è morto tragicamente mentre era impegnato in un cantiere nell'empolese. La tragedia in località Stabbia, frazione del comune di Cerreto Guidi. La vittima stava guidando uno schiacciasassi quando, per motivi tutti da accertare, il mezzo pensate si è ribaltato finendo in un corso d'acqua dove il cinquantunenne è morto. Quando i primi soccorritori sono giungi sul posto, in via Porto delle Macine, era ormai troppo tardi. Per estrarre la vittima dal mezzo, che era per metà nel fossato, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il personale sanitario, giunto anche con l'elisoccorso, purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

La vittima stava lavorando con altri addetti nel cantiere per la realizzazione di un collettore fognario nei pressi del depuratore quando è accentua l'incidente sul lavoro . Per accertare esattamente cosa sia accaduto o sono in corso gli accertamenti degli ispettori della Asl Toscana Centro, anche loro giunti sul posto insieme a i carabinieri territoriali e a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Firenze. Maggiori chiarezze in questo senso potrebbero arrivare dagli esami post mortem. Secondo quanto appreso, infatti, la procura disporrà nelle prossime ore l'autopsia sul cadavere dell'operaio per accertarne con esattezza le cause del decesso .

La morte del 51enne in Toscana purtroppo è il secondo decesso sul lavoro registrato oggi in Italia. A Bellizzi (Salerno) un operaio di 57 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in un'abitazione. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, stava ispezionando la canna fumaria di una stufa a pellet in un appartamento quando, per cause ancora ignote, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto battendo la testa