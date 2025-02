Si getta nel fiume per scappare dalla polizia, grave rapinatore a Verona

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un rapinatore è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Verona dopo essersi gettato in un canale della città veneta nel corso di un inseguimento seguito a un tentativo di sfondamento della vetrina di una gioielleria.

Secondo quanto riportato da L'Arena i fatti sono avvenuti intorno alla mezzanotte, quando un gruppo di malviventi, forse tre, ha tentato di sfondare la saracinesca di una gioielleria utilizzando un’automobile bianca. Dopo un primo fallimento, i rapinatori hanno colpito la serranda con un estintore, cercando di aprirsi un varco. Prima dell’azione, avevano spostato un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze, probabilmente per ostacolare eventuali inseguimenti.

Il tentativo di furto, tuttavia, non è andato a buon fine. Allertati tempestivamente, polizia e carabinieri sono intervenuti sul posto, costringendo i banditi alla fuga. Mentre due di loro sono riusciti a dileguarsi in auto, il terzo ha tentato di scappare a piedi, lanciandosi nelle acque del canale Camuzzoni, che scorre poco distante dalla scena del crimine.

Le condizioni del canale, tutt’altro che tranquille, hanno avuto la meglio sul rapinatore, che è stato trascinato via dalla corrente. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, lo hanno recuperato in gravi condizioni nei pressi di alcune griglie. Sul posto, gli operatori del Suem 118 hanno tentato di rianimarlo prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale, dove versa ancora in condizioni critiche.