Si finge agente immobiliare e propone a un uomo acquisto di una casa a Pordenone: truffato per 25mila euro Una donna, con la complicità del figlio esperto informatico, ha organizzato una finta compravendita di un immobile a Pordenone fingendosi l'incaricata di un'importante agenzia immobiliare. La vittima, che credeva di aver acquistato un appartamento a prezzo stracciato, è stata truffata per 25mila euro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Truffato attraverso la finta compravendita di un appartamento: è successo a Pordenone, dove la vittima è stata contattata da una donna che si è presentata come incaricata di una nota agenzia immobiliare, convincendolo in breve ad acquistare un appartamento proposto a prezzo concorrenziale.

Con la complicità del figlio, esperto informatico, la donna è riuscita ad organizzare una finta compravendita a Pordenone. L'ignaro acquirente, convinto di trovarsi davanti a un affare, ha iniziato ad effettuare a beneficio della truffatrice una serie di bonifici bancari, fino a raggiungere la somma di 25mila euro.

In seguito, la donna aveva anche preteso dalla vittima del raggiro un ulteriore pagamento di circa 10mila euro per perfezionare un atto in realtà esistente e sopperire alle spese notarli. La truffa è stata scoperta dalla Squadra mobile di Cagliari: i poliziotti, analizzando gli ultimi movimenti bancari del malcapitato compratore, hanno appurato che madre e figlio avevano riscosso la somma a lui sottratta in alcuni uffici postali di Cagliari. Attraverso l'esame dei filmati dei sistemi di videosorveglianza in città, hanno individuato senza troppi problemi la coppia di malviventi, immortalata nei filmati degli sportelli postali dove si erano recati per ritirare i soldi ricevuti illegalmente.

In seguito a questi accertamenti, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di mamma e figlio, trovando così quasi l'intera somma rubata all'uomo con l'ultimo bonifico da 10mila euro. Il denaro ritrovato dalla Polizia è stato ovviamente riconsegnato al legittimo proprietario che lo aveva inviato tramite bonifico ai due truffatori.

Le forze dell'ordine raccomandano di mantenere alta l'attenzione, verificando insieme al venditore qualsiasi prezzo troppo basso per l'acquisto di immobili.