Si barrica in casa e uccide la mamma: l’uomo immobilizzato e sedato dalla polizia Arrestato per l’omicidio della madre di 85 anni a Firenze l’uomo di 59 anni che si era barricato nel loro appartamento in via Santa Lucia, dove la polizia ha dovuto fare irruzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna di 85 anni è stata trovata morta nella serata di ieri, venerdì 1 marzo, a Firenze, nella sua casa in via Santa Lucia. A ucciderla, secondo quanto ricostruito, è stato suo figlio, un 59enne da tempo seguito dai servizi di salute mentale della Asl.

Sul posto la polizia è intervenuta su richiesta del 118. In casa, al secondo piano di un palazzo, è stato trovato l’uomo, descritto in stato di agitazione psicomotoria: si era chiuso in casa, non rispondeva all'esterno, e per questo il 118 ha fatto intervenire la polizia che per entrare ha dovuto fare irruzione con l'ausilio dei vigili del fuoco, che hanno dato supporto con un’autoscala.

Quando gli agenti e i soccorritori sono entrati in casa hanno dovuto, con non poche difficoltà, immobilizzare e sedare il 59enne. Gli investigatori della squadra mobile hanno avviato indagini, parlato con l’uomo e poi eseguito il fermo disposto dal magistrato di turno Giuseppe Ledda, arrivato sul posto insieme al capo della squadra mobile Roberto Di Benedetto. Sul posto anche la polizia scientifica.

Leggi anche La polizia Usa spara e uccide un uomo che aveva in mano una forchetta di plastica

Stando a quanto emerso finora, l’anziana donna sarebbe stata strangolata da suo figlio, che è stato poi arrestato per omicidio. La donna presenterebbe dei segni sul collo per cui viene ipotizzato che sia stata appunto uccisa per strangolamento.

Secondo quanto ricostruito finora, nel pomeriggio di venerdì ci sarebbe stata una lite violenta fra madre e figlio. Secondo fonti investigative, l'uomo aveva iniziato a dare in escandescenze già nel pomeriggio tanto che era intervenuto uno zio per cercare di riportare la calma in casa. Ma lo stesso zio sarebbe stato aggredito dal nipote, per cui era stato richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. I sanitari arrivati sul posto, non riuscendo a farsi aprire la porta di casa, avevano allertato la polizia.

Attualmente l’uomo si trova all'ospedale di Santa Maria Nuova, piantonato a vista in stato di arresto.