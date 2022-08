Si addormenta sul materassino, quando si sveglia cade in acqua e rischia di annegare: salvato Storia a lieto fine a Lido degli Scacchi, in provincia di Ferrara: un turista si è addormentato su un materassino, ma quando si è risvegliato ha avuto un crampo ed è caduto in acqua rischiando di annegare. L’intervento di un gruppo di bagnanti ha fatto evitare il peggio.

Si è addormentato sul materassino ma quando si è svegliato ha avuto un crampo, che lo ha fatto finire in acqua rischiando di annegare. Ma un gruppo di bagnanti è intervenuto riuscendo a salvarlo.

È successo sabato scorso, 6 agosto, al Bagno Miami, a Lido degli Scacchi, in provincia di Ferrara, attorno alle 9, quando ancora non era attivo il servizio di salvataggio in mare che comincia alle 9.30.

Come racconta Il Resto del Carlino, il turista, ospite del Bagno Alfiere, si trovava in acqua disteso su un materassino gonfiabile e si è addormentato. All’improvviso, la corrente lo ha portato al largo quasi di fronte alla spiaggia del Bagno Miami. L’uomo si è svegliato di soprassalto con un crampo alla gamba, è caduto dal materassino e rischiava di affogare.

A quel punto, altri bagnanti, vedendolo in difficoltà, si sono dati da fare per aiutarlo. Alessandro Ansaloni, 52 anni di Ferrara, Maurizio Espedito 37 anni di Bologna, Giosuè Rigoli di Milano, Giacomo De Martin, 16 anni, di Bologna, il coetaneo Michael Quarto di Ferrara e Laura Vitolla, 52 anni, di Dalmine (Bergamo) hanno sentito le urla del malcapitato.

Chi a nuoto e chi con un pattino di salvataggio hanno raggiunto il bagnante e sono riusciti a portarlo a riva.

Un episodio simile si è verificato sempre in Emilia-Romagna, ma sulla costa del Ravennate, lo scorso 19 luglio. Una bambina di 8 anni era stata trascinata dalla corrente mentre si trovava sul materassino. In questo caso, però, è intervenuta la Guardia Costiera, che ha rinvenuto la piccola a circa 1500 metri da riva: sono riusciti a recuperarla a bordo di un battello pneumatico.