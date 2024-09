video suggerito

Sesso troppo rumoroso, vicino arrabbiato lancia bottiglie contro la casa della coppia I fatti sono avvenuti a Scandiano, nel Reggiano. Solo l'intervento dei carabinieri locali ha riportato la situazione alla calma.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Disturbato dai rumori molesti della coppia che stava facendo sesso, il vicino si è messo a lanciare bottiglie contro la finestra dell'abitazione dei due. È accaduto qualche notte fa in un condominio di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, e sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo e la donna, infatti, preoccupati dalla reazione del vicino, hanno deciso di chiamare il 112 per chiedere aiuto. Erano circa le 2.

L'altro infatti aveva appena lanciato bottiglie di plastica contro la casa della coppia, urlando per richiamare la loro attenzione e farli smettere.

I militari dell'Arma, giunti sul posto della segnalazione, hanno così tentato una mediazione, invitando la coppia a rispettare il riposo altrui, vista e considerata la tarda ora, mentre hanno raccomandato al vicino di evitare reazioni scomposte per non rischiare di passare dalla ragione al torto.

Grazie all'intervento delle forze dell'ordine, la situazione è stata riportata alla calma senza ulteriori conseguenze.

E sempre nello stesso comune reggiano, la sera del 30 agosto i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale locale dove una 26enne, complice anche l'uso eccessivo di bevande alcoliche, è arrivata a minacciare con un coccio di vetro i sanitari. Alla vista dei militari, ha poi tentato (senza successo) di impossessarsi della pistola di ordinanza di uno di loro. Solo la somministrazione di un calmante da parte dei medici ha riportato alla calma la giovane, poi affidata alle cure sanitarie. È stata denunciata per minaccia e esistenza a pubblico ufficiale.