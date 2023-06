Abusi in cambio di regali con la figlia 15enne della convivente: fidanzatino la ‘convince’ a denunciare La storia arriva da Venezia, dove un 50enne moldava faceva ubriacare la giovane figlia della sua convivente, la picchiava e la molestava. Il fidanzato geloso della ragazzina ha fatto crollare il muro di silenzio.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Le faceva regali, in cambio abusa di lei: è una brutta storia di minacce e violenze fisiche e psicologiche nei confronti di una ragazzina quella che arriva dall' hinterland di Venezia dove ieri, un 50enne moldavo, è stato arrestato su ordine del giudice.

La vicenda risale a qualche mese fa. L'uomo conviveva con la madre della ragazzina che ha 15enne, da qualche tempo aveva iniziato a rivolgerle le proprie morbose attenzioni. Secondo quanto ricostruito dal pm Fabrizio Celenza, per conquistare l'adolescente prometteva regali e la faceva ubriacare. Una circostanza diventata consuetudine finché la ragazzina non ha raccontato tutto alla genitrice.

A convincere a rivelare l'orrore sarebbe stato in qualche modo il fidanzatino, coetaneo, che, geloso, la vessava e minacciava, perché non riusciva a liberarsi del 50enne. In un momento di sfogo con la mamma aveva però anche tirato fuori la storia del pedofilo.

La denuncia è subito scattata nei confronti dell'uomo. Il reato contestato dal pm è quello di violenza sessuale su minore eprostituzione minorile, che punisce "chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi".

La Procura, vista la gravità dei fatti, aveva chiesto alla gip Maria Rosa Barbieri l'arresto, che però fino a qualche giorno fa non era scattato perché l'uomo era irreperibile, si pensava all'estero, probabilmente in Moldavia. Tornato in Italia, è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia.

Davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando solo una dichiarazione spontanea in cui ha detto di non essere mai andato via dall'Italia.