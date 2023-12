Sesso con suo studente disabile in classe, prof condannata per violenza sessuale su minore a Firenze La docente ha ammesso il rapporto sessuale con l’alunno 17enne ma ha detto di aver solo assecondato il giovane che avrebbe avviato l’approccio. Una ricostruzione che non ha convinto il tribunale di Firenze che ha condannato la donna a sei anni di carcere.

Una professoressa di sostegno di una scuola superiore della provincia di Firenze è stata condannata a sei anni di carcere per violenza sessuale su un suo studente, disabile e minorenne all’epoca dei fatti. L’episodio contestato alla donna risale a quattro anni fa quando lei aveva 47 anni e lo studente 17 anni. Tornando a casa dopo una giornata in classe, il minore raccontò ai genitori quanto era accaduto con la sua insegnate di sostegno, facendo scattare la denuncia e quindi l’indagine penale e il processo, ora arrivato a sentenza di primo grado.

La donna infatti è accusata di un singolo episodio avvenuto a inizio del novembre del 2019 nell’aula della scuola in cui avvenivano le lezioni col minore affetto da deficit cognitivo. Come ricostruito da La Nazione, secondo l’accusa, la donna, approfittando del suo ruolo e del fatto di essere da sola con l’adolescente a scuola, avrebbe abusato sessualmente di lui.

In particolare, secondo l’accusa, che aveva chiesto otto anni di reclusione per la docente, la professoressa avrebbe iniziato a baciare il minore, poi avrebbe iniziato un rapporto orale e infine avrebbe avuto anche un rapporto completo. Tornato a casa, però, il ragazzo ha rivelato subito quanto avvenuto. Un racconto ribadito poi a uno psichiatra che lo seguiva e confermato anche in incidente probatorio durante le indagini.

Messa sotto inchiesta, la docente ha ammesso il rapporto sessuale con l’alunno 17enne ma ha detto di aver solo assecondato il giovane che avrebbe avviato l’approccio. Una ricostruzione che non ha convinto il tribunale di Firenze che ha condannato la donna a sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale su un minore, aggravata dalle condizioni di inferiorità psichica della vittima e dall’abuso dei poteri connessi alla sua posizione.

Per la donna è scattato anche il divieto di insegnare nelle scuole e di accesso ai luoghi frequentati da minori per otto anni. Lo stesso tribunale del capoluogo toscano ha assegnato alla presunta vittima anche una provvisionale di 10mila euro come risarcimento, in attesa della quantificazione del danno in sede civile.