Sessantenne accoltellato in casa nel Foggiano: morto poco dopo in ospedale, indagini in corso

Giallo in provincia di Foggia. Un uomo di 60 anni è morto in ospedale, dopo essere stato trovato con ferite d'arma da taglio nella sua abitazione di Ischitella nel tardo pomeriggio di lunedì 4 marzo. Il 60enne, che si chiama Vincenzo Silvestri, sarebbe stato colpito da diverse coltellate. L'uomo è stato immediatamente soccorso e ricoverato, ma è purtroppo deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate. Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi.

Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri. I militari dell'Arma stanno cercando di fare chiarezza sull'omicidio che resta avvolto nel mistero. Il corpo dell’uomo, stando a quanto è stato ricostruito, è stato ritrovato nella sua casa, situata nel centro storico del comune garganico, a poca distanza dalla chiesa del Purgatorio, e non in strada, come era emerso in un primo momento. Potrebbe essere stato accoltellato nel corso di una lite, ma su questo al momento non si hanno conferme.

Fatale per l'uomo sarebbe stato un fendente al torace che gli avrebbe reciso un'arteria importante, secondo quanto si legge su Foggia Today. L'uomo sarebbe infatti morto dissanguato in poco tempo. Sembra che la vittima sia stata colpita anche da una seconda coltellata al collo. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, però, sull'accaduto gli investigatori stanno mantenendo il massimo riserbo.

Si tratterebbe già del secondo omicidio dall'inizio dell'anno nella zona del Gargano. Il primo è avvenuto nella tarda serata di sabato 3 febbraio, quando a San Giovanni Rotondo, sempre in provincia di Foggia, è stato ucciso con almeno due colpi di pistola Michele Placentino. Per la morte del 34enne la Procura di Foggia ha arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi il cugino della vittima, Michele Piano, 50 anni.