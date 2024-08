Serpente entra in chiesa e striscia tra i banchi, scatta intervento dei Vigili del fuoco: il video La singolare scena della Chiesa del Rosario di Paola, in provincia di Cosenza, dove sono dovuto intervenire i Vigili del fuoco armati di pinze per serpenti per catturarlo in sicurezza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un insolito ospite si è presentato tra le navate della Chiesa del Rosario di Paola, in provincia di Cosenza, creando apprensione e agitazione: un serpente. La scena è stata immortalata anche in un video che è diventato virale online. L'episodio giovedì quando, in qualche modo, il serpente è sgusciato da qualche porta o finestra del luogo di culto e ha fatto il suo ingresso in chiesa, strisciando tra i banchi.

Il rettile, un esemplare di lunghezza di circa un metro, infatti è stato avvistato dai fedeli mentre strisciava tra i banchi della chiesta e il parroco, avvertito, ha immediatamente fatto uscire tutti e allertato i vigili del fuoco. Dopo la chiamata di emergenza, sul posto è accorsa una squadra di pompieri che, armati di pinze per serpenti, infine sono riusciti catturare l'animale vivo senza che nessuno si facesse del male.

La scena della cattura da parte dei pompieri del Distaccamento di Paola, durata alcuni brevi minuti, è stata immortalata in un video diffuso poi sui social. In quel momento in chiesa non vi era più nessuno per precauzione e le porte erano state spalancate per facilitare l'uscita del serpente, anche lui probabilmente molto spaventato dalla situazione.

Nel filmato si vedono due vigili del fuoco con guanti e bastone acchiappa serpenti che cercano di afferrare il rettile tra i banchi della chiesa non senza difficoltà. Il serpente scivola più volte e cerca un via di fuga, strisciando via anche da una busta un cui era stato infilato, fino a quando uno dei pompieri riesce ad afferrarlo con la pinza e a metterlo nello stesso sacchetto tenuto da un collega, dove infine è stato chiuso.