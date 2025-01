video suggerito

Sequestrati 700 kg di formaggi con etichette ingannevoli: l'operazione a tutela del Made in Italy L'operazione congiunta è stata condotta in Sicilia dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (Icqrf) ufficio di Vittoria e dalla Guardia di Finanza di Ragusa.

A cura di Biagio Chiariello

In un'operazione finalizzata alla tutela del marchio Made in Italy, le autorità hanno confiscato 700 kg di formaggi a pasta filata etichettati in modo ingannevole. Grazie alla collaborazione tra l'Ispettorato per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi di Vittoria e la Guardia di Finanza di Ragusa, è stata individuata una partita di prodotti destinati alla vendita ma di origine non italiana.

Attraverso un’attenta attività di controllo, l’ICQRF e la Guardia di Finanza hanno avviato un’indagine per smascherare pratiche fraudolente nel settore alimentare. L’operazione ha permesso di identificare lotti di formaggi con etichette che dichiaravano un’origine italiana, ma che in realtà celavano una provenienza completamente diversa.

Nel corso delle indagini, gli ispettori hanno scoperto che il latte utilizzato per la produzione di questi formaggi proveniva da cagliate di origine estera, in particolare dalla Lituania e dalla Svizzera. Questa rivelazione ha sollevato dubbi sull’autenticità di numerosi prodotti considerati parte della tradizione italiana.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha espresso apprezzamento per l’operato delle autorità competenti. In un comunicato ufficiale, ha sottolineato come l’operazione dimostri "l'importanza della lotta alle frodi alimentari, essenziale per garantire l'autenticità delle produzioni italiane e tutelare i produttori onesti".

Il Ministero ha inoltre ribadito il proprio impegno nella protezione del Made in Italy e nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare nazionale, evidenziando che "la trasparenza sulle materie prime è un requisito imprescindibile per salvaguardare la fiducia dei cittadini e l’eccellenza italiana".