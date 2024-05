Sequestrano un 40enne, lo picchiano e poi lo abbandonano per strada: arrestati zio e nipote

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Due uomini, zio e nipote, sono stati arrestati dalla polizia della Questura di Verbania per aver sequestrato e picchiato un 40enne.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell'ordine, i due prima gli avrebbero offerto un passaggio fino alla frazione di Santino, poi lo avrebbero trattenuto con la forza nell'auto, picchiato violentemente, minacciato di morte e quindi abbandonato sulla strada.

A chiamare gli agenti sembra sia stata la stessa vittima che ha chiesto aiuto dopo il violento pestaggio. I fatti, secondo quanto riportano i quotidiani locali, sono avvenuti domenica 28 aprile, ma la notizia è stata diffusa solo oggi.

L'uomo è stato rintracciato grazie alla geolocalizzazione del dispositivo da cui è partita la chiamata ed è stato rapidamente raggiunto dai poliziotti e da un equipaggio del 118. Il personale sanitario ha quindi prestato le prime cure sul posto al ferito, poi è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato con gravi ferite alla testa e al volto.

La vittima ha fornito i nomi dei due aggressori agli agenti che lo hanno soccorso, così come quelli di alcuni testimoni che avevano assistito alla scena. Questi hanno collaborato con la polizia. I dettagli sui due aggressori forniti dalle persone interrogate hanno permesso agli agenti delle volanti di identificare i due uomini, zio e nipote, residenti a Verbania.

Gli agenti della Polizia hanno poi ritrovato anche l'auto usata dai due uomini per mettere in atto il sequestro: il mezzo si trovava parcheggiato in un'area distante dalle loro abitazioni. All'interno i poliziotti hanno trovato ancora le macchie di sangue dell'uomo che era stato aggredito al suo interno.

Zio e nipote sono stati quindi immediatamente arrestati. Al momento si trovano reclusi presso la Casa Circondariale di Verbania e dovranno rispondere dell'accusa di sequestro di persona.