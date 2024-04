Senzatetto entra in un negozio e cerca di rubare l’incasso, scoperto dalla titolare tenta la fuga e muore

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 34 anni è morto la scorsa notte a Perugia dopo un tentativo di furto all'interno di un negozio di generi alimentari in zona Prepo. Secondo quanto reso noto, le forze dell'ordine sono state chiamate sul posto intorno alla mezzanotte dopo aver ricevuto una segnalazione al 112.

Quando i militari sono giunti sul posto, però, hanno trovato il cadavere del 34enne riverso sul pavimento. L'uomo era già noto alle autorità ed era senza fissa dimora.

In seguito a una serie di accertamenti svolti sul luogo dei fatti, è emerso che il 34enne era stato sorpreso dalla titolare del negozio a forzare il registratore di cassa e avrebbe tentato la fuga da una finestrella posta sul retro del locale.

Il senzatetto sarebbe rimasto incastrato con il corpo penzoloni all'esterno e il collo e le braccia all'interno dell'attività commerciale, morendo verosimilmente per asfissia meccanica. La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Qui saranno effettuati nuovi accertamenti per stabilire le cause della morte del 34enne.

Nel frattempo, i carabinieri della Stazione di Perugia stanno indagando sull'accaduto e sul lasso di tempo intercorso tra la chiamata al 112, dopo che l'uomo era stato colto in flagrante durante il tentativo di furto, e la fuga che gli è costata poi la vita.

Le forze dell'ordine raccoglieranno anche la testimonianza della titolare, la prima ad aver visto il senzatetto che cercava di forzare la cassa dell'attività, e possibili altri testimoni che possano avere informazioni su quanto avvenuto.

I carabinieri potrebbero inoltre decidere di visionare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza per ricostruire con certezza quanto avvenuto prima dell'intervento delle autorità locali sul luogo del tentato furto.