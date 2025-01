“Sei la cosa più bella che esista, non cambiare”: la misteriosa lettera d’amore lasciata su un ponte a Torino

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

La lettera lasciata a Torino.

"Ogni volta che la vedo è come se fosse la prima volta". Inizia così la lettera d'amore lasciata sul ponte di Piazza Vittorio Veneto, a Torino. Sconosciuto l'autore, che ha deciso di firmarsi solo con la sigla M.Z., forse le sue iniziali, e sconosciuta la destinataria.

A poche settimane da San Valentino, la lettera, legata con un cordino al palo di un cartello stradale, ha attirato l'attenzione di tanti passanti curiosi che si sono fermati a immortalarla e a condividerne le immagini sui social network. Nelle 23 righe di testo, il misterioso ragazzo innamorato parla della ragazza ha cui ha dedicato il suo pensiero.

"Con quel suo modo un po’ imbranato e quel sorriso che non puoi farne a meno. – si legge – Non ho mai incontrato una ragazza così forte, con un carattere sempre solare, con un solo sguardo è capace di dire più di mille parole. Amo stare in silenzio a guardarla".

"Amo vederla sorridere, vederla cantare a squarciagola… anche per un minuto, che durerebbe per me tutta una vita. Lei ha questo strano potere, riesce a fermare il tempo intorno a me", scrive ancora il ragazzo. "E in quell’istante penso a quanto sia stato fortunato a incontrarla. Esistono tante ragazze nel mondo, ma lei è l’eccezione, l’unica, anche se ancora non riesce a capirlo", aggiunge.

Nelle ultime righe l’autore si rivolge direttamente alla destinataria della sua lettera, annunciandole la sua partenza: "Io sto partendo e non so se ci rivedremo, ma promettimi che non cambierai mai. Sei la cosa più bella che esista".

Chissà se la ragazza che ha ispirato queste parole ha capito che erano destinate a lei e se chi gliele ha dedicate ha davvero lasciato la città dopo aver rivelato in modo così poetico il suo amore.

Quel che è certo, come commentano alcuni sui social, è che questa storia è riuscita a scaldare il cuore di molti e che, in un mondo dominato da odio e ingiustizia, l'amore riesce ancora a essere quella forza "che move il sole e l'altre stelle".