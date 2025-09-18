Segue la ex nei bar e le scatta foto che poi pubblica sui social: braccialetto elettronico per un 50enne

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna nei confronti di un uomo di 50 anni: per anni ha molestato continuamente con messaggi e telefonate la ex compagna arrivando persino a seguirla nei locali da lei più frequentati.

Per anni ha molestato continuamente con messaggi e telefonate la ex compagna arrivando persino a seguirla nei locali da lei più frequentati. Ora il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna. Nel mirino della Procura è finito un uomo di 50 anni: l'accusa è di atti persecutori nei confronti della donna. Per lui è scattato anche il braccialetto elettronico.

Stando alle indagini di quanto è accaduto, il 50enne avrebbe molestato la compagna riempiendole il telefono di chiamate e messaggi. Non solo: più volte l'avrebbe pedinata arrivando a seguirla nei locali da lei molto frequentati. Qui le scattava anche foto che poi pubblicava sui social, arrivando persino ad aggredirla fisicamente. Il procuratore Nicola D'Angelo ha precisato: "Nel corso di quest'anno sono già stati trattati più di 40 codici rossi per i quali sono state emesse altrettante analoghe misure cautelari".

Non è che l'ennesimo caso di codice rosso. Nella giornata di ieri 17 settembre i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Benevento e quelli della stazione di Apice hanno arrestato un uomo di 25 anni, originario della provincia di Avellino ma residente a Benevento.

Anche in questo caso il 25enne è accusato di atti persecutori nei confronti della compagna: dovrà rispondere di minaccia, di violenza privata e violazione di domicilio nei confronti di un 35enne di Apice e di violenza sessuale e violenza privata nei confronti della ex compagna. Stando alle indagini i reati risalgono tra maggio e l'agosto di quest'anno tra Benevento e Apice.