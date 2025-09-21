Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Liguria domani 22 settembre: l’elenco dei comuni interessati
Scuole chiuse domani, lunedì 22 settembre, in Liguria per maltempo. A partire dalla mezzanotte di oggi, infatti, e fino alle 15 di domani, l'Arpal ha emesso un avviso di allerta meteo arancione dovuto a un passaggio perturbato potenzialmente molto insidioso che potrebbe portare temporali anche di forte intensità.
La decisione è stata già comunicata da alcune amministrazioni comunali per precauzione. L'elenco è in aggiornamento e altri comuni, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.
Scuole chiuse domani lunedì 22 settembre in Liguria: tutti i comuni interessati
La decisione di tenere le scuole chiuse domani, lunedì 22 settembre, a poco più di una settimana dal ritorno sui banchi, a causa del maltempo sono già alcuni sindaci di comuni liguri. L'elenco è in aggiornamento, ma le lezioni saranno sicuramente sospese a Varese Ligure – qui il comune su Facebook ha scritto: "Avvertiamo i cittadini che domani le scuole rimarranno chiuse a causa di allerta arancione .Fare assolutamente attenzione! Seguite la pagina per evoluzione. Per pericoli avvertire il centralino comunale o n 335 101 0867". Ecco l'elenco completo dei comuni dove resteranno chiuse le scuole:
- Zignago
- Sestri Levante
- Borghetto Santo Spirito (qui il provvedimento è stato annunciato ma il sindaco ha comunicato che firmerà l'apposita ordinanza nel pomeriggio)
- Santa Margherita Ligure
- Sesta Godano
- Varazze
- Cicagna
- Tovo San Giacomo
- Pietra Ligure
- Magliolo
- Borgio Verezzi
- Sori
- Ventimiglia
- Arenzano
- Cogoleto
- Savona
- Albissola Marina
- Albisola Superiore
- Loano
- Finale Ligure
- Bergeggi
- Giustenice