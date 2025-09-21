Attualità
Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Liguria domani 22 settembre: l’elenco dei comuni interessati

L’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani, lunedì 22 settembre, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni della Liguria per allerta meteo arancione, da Varese Ligure a Zignago, Sestri Levante, Borghetto Santo Spirito, Varazze.
A cura di Ida Artiaco
Scuole chiuse domani, lunedì 22 settembre, in Liguria per maltempo. A partire dalla mezzanotte di oggi, infatti, e fino alle 15 di domani, l'Arpal ha emesso un avviso di allerta meteo arancione dovuto a un passaggio perturbato potenzialmente molto insidioso che potrebbe portare temporali anche di forte intensità.

La decisione è stata già comunicata da alcune amministrazioni comunali per precauzione. L'elenco è in aggiornamento e altri comuni, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani lunedì 22 settembre in Liguria: tutti i comuni interessati

La decisione di tenere le scuole chiuse domani, lunedì 22 settembre, a poco più di una settimana dal ritorno sui banchi, a causa del maltempo sono già alcuni sindaci di comuni liguri. L'elenco è in aggiornamento, ma le lezioni saranno sicuramente sospese a Varese Ligure – qui il comune su Facebook ha scritto: "Avvertiamo i cittadini che domani le scuole rimarranno chiuse a causa di allerta arancione .Fare assolutamente attenzione! Seguite la pagina per evoluzione. Per pericoli avvertire il centralino comunale o n 335 101 0867". Ecco l'elenco completo dei comuni dove resteranno chiuse le scuole:

  • Zignago
  • Sestri Levante
  • Borghetto Santo Spirito (qui il provvedimento è stato annunciato ma il sindaco ha comunicato che firmerà l'apposita ordinanza nel pomeriggio)
  • Santa Margherita Ligure
  • Sesta Godano
  • Varazze
  • Cicagna
  • Tovo San Giacomo
  • Pietra Ligure
  • Magliolo
  • Borgio Verezzi
  • Sori
  • Ventimiglia
  • Arenzano
  • Cogoleto
  • Savona
  • Albissola Marina
  • Albisola Superiore
  • Loano
  • Finale Ligure
  • Bergeggi
  • Giustenice
Attualità
