Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Liguria domani 22 settembre: l’elenco dei comuni interessati

Scuole chiuse domani, lunedì 22 settembre, in Liguria per maltempo. A partire dalla mezzanotte di oggi, infatti, e fino alle 15 di domani, l'Arpal ha emesso un avviso di allerta meteo arancione dovuto a un passaggio perturbato potenzialmente molto insidioso che potrebbe portare temporali anche di forte intensità.

La decisione è stata già comunicata da alcune amministrazioni comunali per precauzione. L'elenco è in aggiornamento e altri comuni, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani lunedì 22 settembre in Liguria: tutti i comuni interessati

La decisione di tenere le scuole chiuse domani, lunedì 22 settembre, a poco più di una settimana dal ritorno sui banchi, a causa del maltempo sono già alcuni sindaci di comuni liguri. L'elenco è in aggiornamento, ma le lezioni saranno sicuramente sospese a Varese Ligure – qui il comune su Facebook ha scritto: "Avvertiamo i cittadini che domani le scuole rimarranno chiuse a causa di allerta arancione .Fare assolutamente attenzione! Seguite la pagina per evoluzione. Per pericoli avvertire il centralino comunale o n 335 101 0867". Ecco l'elenco completo dei comuni dove resteranno chiuse le scuole: